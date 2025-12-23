Maroc: Narcotrafic - Le pays extrade un chef présumé de réseau, la coopération judiciaire avec la France se renforce

23 Décembre 2025
Le chef présumé d'un important réseau international de narcotrafic a été remis à la France par le Maroc. Arrêté en février dernier à Casablanca, il a été extradé vers l'Hexagone le 23 septembre, avant d'être inculpé puis placé en détention provisoire. Il est poursuivi pour importation de stupéfiants en bande organisée, transport et détention de drogues, blanchiment aggravé et corruption active. Cette nouvelle extradition aboutie illustre le renforcement de la coopération judiciaire entre les deux pays dans la lutte contre les réseaux internationaux du narcotrafic. En particulier ces deux dernières années.

Cette affaire s'inscrit dans une série d'extraditions du Maroc vers la France, intervenues tout au long de l'année. Fin novembre dernier, Rabat a remis aux autorités françaises deux individus visés par un mandat d'arrêt européen depuis avril 2024. Ils sont soupçonnés de faire partie des dirigeants du réseau de trafic de stupéfiants dit des « Arai Farmers ». Un réseau qui opère depuis Barcelone, sous l'autorité de commanditaires installés au Maroc, avec des échanges organisés via la messagerie Telegram.

En janvier 2025, le Maroc avait déjà extradé vers la France une autre figure majeure du narcotrafic, Félix Bingui, surnommé « The Cat ». Présenté comme une figure centrale du gang marseillais du Yoda clan, il avait été arrêté à Casablanca en mars 2024 sur mandat de la justice française.

Au mois d'août dernier, Rabat avait également extradé deux complices impliqués dans l'évasion du narcotrafiquant Mohamed Amra en 2024.

Une coopération judiciaire jugée efficace par Paris. Le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, s'en est félicité à plusieurs reprises, évoquant une traque des narcocriminels menée, « partout, avec l'aide de nos partenaires ».

