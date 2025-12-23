Afrique: CAN 2025 - Kalidou Koulibaly, un capitaine aux galons de lieutenant chez les Lions du Sénégal

À la veille de sa cinquième CAN, Kalidou Koulibaly s'avance comme le relais discret de Pape Thiaw sur le terrain. Entre le respect du vestiaire et la confiance du sélectionneur, le capitaine des Lions va nécessairement jouer un rôle clé pour permettre au Sénégal de viser la victoire finale.

À 34 ans, Kalidou Koulibaly s'apprête à disputer ce qui pourrait être sa dernière Coupe d'Afrique des nations. Mais, à l'heure d'entrer dans le grand bain face au Botswana, il a la parole sage et les mots lestés par l'expérience. « Cette CAN, je la porte très différemment des premières CAN que j'ai jouées parce que j'ai plus d'expérience. J'ai bourlingué en Afrique, je connais la plupart des stades, la plupart des équipes, donc à moi de ramener cette expérience-là », explique-t-il lors de la conférence de presse d'avant-match.

Une certitude : depuis plusieurs semaines, l'enfant de Saint-Dié n'a qu'une seule obsession. « Je pense à cette CAN tous les jours depuis trois mois. » La pression ne semble plus avoir de prise sur le défenseur central. « Mon rôle est de ramener de la sérénité et du calme aux jeunes. Des joueurs avec un potentiel énorme qui sont capables de faire la différence. À nous, anciens, de canaliser leur énergie. »

Pape Thiaw, le « grand frère »

Si Koulibaly porte le brassard avec l'autorité et la sagesse qui vont avec, c'est aussi parce qu'il est l'oreille et la voix du vestiaire auprès du sélectionneur Pape Thiaw. Entre les deux hommes, la communication semble fluide, à en juger leur proximité pendant la conférence de presse. « Pape Thiaw, c'est un grand frère pour nous, confie l'ex-joueur de Chelsea. Le coach nous remet sur les bons rails. À nous d'être derrière lui, de le suivre parce qu'il a les bonnes idées, la bonne recette. »

Pape Thiaw, de son côté, ne tarit pas d'éloges sur son capitaine : « C'est bien de s'appuyer sur des joueurs comme Koulibaly, ils sont importants. Je suis dans la concertation avec eux pour voir ce qu'ils pensent et c'est très important. »

Dans le vestiaire, Koulibaly n'est pas seul à tenir la barre. Les « anciens » Sadio Mané, Gana Guèye, Edouard Mendy ou Ismaïla Sarr forment avec lui la colonne vertébrale du groupe. Le défenseur Antoine Mendy, qui va disputer sa première CAN, confirme : « Koulibaly et les autres anciens, ce sont des exemples. Ils encadrent tout le groupe et nous donnent les meilleures solutions pour aller au bout. »

Pour aller au bout et rêver d'une finale victorieuse au soir du 18 janvier, il faudra nécessairement un guide de la trempe du capitaine Koulibaly.