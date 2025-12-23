Afrique: CAN 2025 - Sénégal, un favori à l'épreuve d'un Botswana sans complexe

Avec un effectif riche et talentueux, le Sénégal, vainqueur de la CAN 2022, ambitionne logiquement de décrocher sa deuxième étoile africaine au Maroc. Les Lions de la Teranga devront d'abord bien lancer leur tournoi face au modeste Botswana, qui rêve de déjouer les pronostics ce mardi 23 décembre à 15h (TU) à Tanger.

Heureusement, doivent se dire les supporters sénégalais, que ce match ne se dispute pas sur une piste d'athlétisme. Car leurs Lions n'auraient aucune chance face aux Botswanais qui pourraient aligner une équipe de champion olympique et mondial avec Letsile Tebogo et Collen Kebinatshipi. Par « chance », le potentiel mondial est du côté des Lions sur le rectangle vert, même si les Botswanais peuvent rêver d'un exploit qui pourrait leur permettre d'éclipser un petit moment l'athlétisme dans les conversations du côté de Gaborone, la capitale du pays.

C'est tout l'enjeu de cette première rencontre pour les deux équipes : assumer son statut pour le Sénégal ou réussir l'exploit pour le Botswana.

Ce petit pays enclavé d'Afrique australe, entouré par la Namibie, l'Afrique du Sud, la Zambie et le Zimbabwe, va disputer son quatrième match de son histoire en Coupe d'Afrique après une première participation et une élimination au premier tour à la CAN 2012.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le football est universel et requiert beaucoup d'engagement. Lorsque la préparation est bonne et que l'on mise sur la qualité, le résultat peut être au rendez-vous, a confié Morena Ramoreboli, coach du Botswana. Et si l'équipe est à l'image de son sélectionneur, très déterminé en conférence de presse, le Sénégal pourrait avoir quelques soucis à se faire, à l'image du Maroc qui a souffert pendant près d'une heure face aux Comores lors du match d'ouverture.

Ce n'est vraiment pas le sens attendu de l'histoire et ce n'est pas un scénario envisageable pour le sélectionneur Pape Thiaw, adjoint d'Aliou Cissé en Côte d'Ivoire et désormais patron des Lions pour sa première Coupe d'Afrique comme « titulaire ». Pour lui, le Sénégal devra tenir son rang pour ce match, mais sur tout le tournoi. «On ne se cache pas, on fait partie des favoris, mais on sait aussi qu'à la CAN, le niveau est très élevé, donc il faut prendre cette équipe du Botswana très au sérieux, a-t-il déclaré.

Le Sénégal avec 10 vainqueurs de la CAN 2022

C'est une équipe très redoutable. Une équipe qui a fait une bonne campagne de qualification et qui a éliminé le Cap-Vert, il ne faut pas l'oublier, prévient aussi de son côté le capitaine Kalidou Koulibaly.

Le Sénégal, qui n'a plus perdu un match à la CAN depuis la finale de 2019 face à l'Algérie, débarque dans ce tournoi avec l'étiquette du plus sérieux adversaire pour le Maroc dans la quête du trophée.

Les Lions donnent l'image d'une formation très équilibrée avec des anciens qui ont toujours faim (Koulibaly, Gana Guèye, Mané), des cadres en puissance (Pape Guèye, Pape Matar Sarr) et des jeunes prêts à saisir leur chance (Ibrahim Mbaye). Avec 10 vainqueurs de la CAN 2022, les hommes de Pape Thiaw ont tout pour aller au bout. À condition de ne pas gripper la machine dès cette première rencontre face aux Zèbres.