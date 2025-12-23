Maroc: Fracture numérique - L'ADD envisage la création d'antennes régionales

L'Agence de développement du digital (ADD) envisage la création d'antennes régionales, dans l'objectif de réduire la fracture numérique, a affirmé son directeur général, Amine El Mezouaghi.

"La réduction de la fracture numérique constitue une priorité stratégique majeure, articulée autour de plusieurs chantiers à court terme. Il s'agit particulièrement de l'opérationnalisation de la résolution adoptée lors du dernier Conseil d'administration, relative à la création d'antennes régionales de l'ADD, conformément aux dispositions de l'article I de la loi n°61.16 portant création de l'Agence", a fait savoir M. El Mezouaghi, dans une interview accordée à la MAP.

"Ces antennes ont vocation à rapprocher l'action de l'Agence des territoires, à accompagner les collectivités territoriales et les acteurs locaux, et à assurer un déploiement territorialisé et inclusif des programmes nationaux", a relevé le DG.

Et d'ajouter qu'elles permettront de mieux identifier les besoins spécifiques des régions et de soutenir les initiatives locales à fort impact, dans le respect du principe de subsidiarité et en cohérence avec le chantier national de la régionalisation avancée.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

"Parallèlement, des programmes ciblés de formation et de sensibilisation seront progressivement déployés au profit de jeunes, d'entrepreneurs, de très petites, petites et moyennes entreprises, ainsi que de populations vulnérables", a souligné M. Mezouaghi qui a piloté, avant d'intégrer l'ADD, plusieurs stratégies et programmes d'envergure, notamment dans les domaines de la réforme, de la transformation et de la modernisation de l'administration et du digital.

Cet objectif traduit la volonté de garantir une transformation digitale inclusive, équitable et territorialisée, en veillant à ce qu'aucune catégorie sociale ni aucun territoire ne soient laissés en marge, notamment les zones rurales, les populations vulnérables et les petites et moyennes entreprises, a-t-il ajouté, notant qu'une attention particulière sera accordée aux zones rurales et périurbaines, afin d'assurer l'acculturation au digital, de renforcer les compétences numériques de base, de favoriser l'appropriation des outils digitaux et de faciliter l'accès aux services publics numériques, en impliquant l'ensemble des parties prenantes concernées.