Maroc: Oujda - Baisse de 0,3% de l'IPC en octobre dernier

L'indice des prix à la consommation au niveau de la ville d'Oujda a connu, en octobre dernier, une baisse de 0,3% par rapport au mois précédent.

Cette variation est le résultat de la baisse de 0,7% de l'indice des produits alimentaires et de la hausse de l'indice des produits non alimentaires de 0,1%, explique une note de la direction régionale du Haut-commissariat au plan (HCP) de l'Oriental.

Les baisses des produits alimentaires observées entre septembre et octobre 2025 concernent principalement les «viandes» avec 4,4%, les «poissons et fruits de mer» avec 3,7%, les «huiles et graisses» avec 1,2% et le «lait, fromage et oeufs» avec 0,3%, précise la même source.

En revanche, les prix ont augmenté de 5,7% pour les «fruits» et 0,1% pour le «pain et céréales», alors que pour les produits non alimentaires, les prix des «carburants» ont diminué de 0,9%, rapporte la MAP.

Comparé au même mois de l'année précédente, l'indice des prix à la consommation a enregistré une stagnation au cours du mois d'octobre 2025, conséquence de la baisse de l'indice des prix des produits alimentaires de 0,5% et de la hausse de l'indice des prix des produits non alimentaires de 0,4%.

La baisse des prix des produits alimentaires est due principalement à la baisse des prix des «produits alimentaires et boissons non alcoolisées» de 0,7% et de la hausse des prix des boissons alcoolisées et tabac» de 3,5%,

Pour les produits non alimentaires, les variations vont d'une baisse de 1,4% pour le «transport» à une hausse de 4,9% pour les «restaurants et hôtels».

Quant à l'indice des prix à la consommation des dix premiers mois de l'année 2025, il a connu une hausse de 0,2% par rapport à la même période de l'année précédente due à la hausse de l'indice des prix des produits alimentaires de 0,1% et de l'indice des prix des produits non alimentaires de 0,3%.