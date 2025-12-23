Afrique: CAN Maroc 2025 - RDC-Bénin en Direct de Rabat (1-0)

Les Léopards de la RDC disputent leur premier match de la CAN 2025 face aux Guépards du Bénin.

C. Bakambu cède sa place à Fiston Mayele

77': Troisième carton jeune pour le Benin: R. Moumini

72': Deuxieme carton pour le Benin: R. Amoussou

68' : T. Bongonda remplacé ar. E. Meschack.

65' :R. Amoussou a tiré depuis l'extérieur de la surface de réparation. Mais au-dessus de la barre

64': le troisième carton jaune de la RDC décerné à C. Bakambu

55': N. Mukau remplace E. Kayembe

51: premier carton jaune du Benin

47': Bakambu marque le 2e but de la RDC, sur une passe de N. Mbuku. Le but est annulé après vérification de la VAR.

A la mi-temps, le score est resté le même entre la RDC et le Bénin : 1-0

44' : La RDC a failli encaisser un but. Le tir de R. Aloko passe au-dessus de la barre transversale.

36': Deuxième carton jeune de le RDC : Edo Kayembe, qui a commis une faute sur le joueur T. Ouorou

28' Le jeu est en pause. N. Mbuku est au sol, pour blessure.

27': Le joueur N. Mbuku a subi la faute, commise par R. Aloko. L'arbitre a accordé un coup franc. .

26' : Le joueur C. Bakambu a subi la faute, de a part de S. D'Almeida. L'arbitre a accordé un coup franc.

20' : S. Moutousamy écope d'un carton jaune

16': Theo Bongonda marque le premier but de la RDC