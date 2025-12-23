Afrique: CAN 2025 - En 21 participations, la RDC en quête d'une troisième étoile

La RDC signe sa 21e participation à la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2025), qui se joue au Maroc.

Le pays des Léopards, placé dans le groupe D, est en quête de sa troisième étoile continentale après les succès de 1968 et 1974.

Avec deux trophées à son actif, la RDC reste l'un des géants du football africain. Depuis leur première apparition en 1965, les Congolais se sont imposés comme des piliers historiques du football continental.

Lors de la dernière édition en 2023, les Léopards ont surpris l'Afrique par leur solidité défensive et leur force collective, éliminant notamment l'Égypte en huitièmes de finale au terme d'une séance de tirs au but épique.

Ils ont terminé à la 4e place, échouant de peu pour le bronze face à l'Afrique du Sud.

Les années de gloire

La RDC possède l'un des palmarès les plus respectés d'Afrique, marqué par deux sacres historiques :

1968 (Éthiopie) : Sous le nom de Congo-Kinshasa, les Léopards remportent leur première étoile en battant le Ghana en finale (1-0).

1974 (Égypte) : Sous le nom du Zaïre, l'équipe survole le tournoi. Cette année-là, l'attaquant légendaire Ndaye Mulamba établit un record toujours inégalé : 9 buts en une seule phase finale.

1998 : 3e place après une « remontada » en match de classement face au Burkina Faso, pays organisateur.

2015 : 3e place sous l'ère de l'entraîneur Florent Ibenge.

2023 : 4e place lors de la dernière édition, disputée et remportée par la Côte d'Ivoire.