Addis Ababa — Les réformes économiques en cours en Éthiopie renforcent la confiance des investisseurs internationaux, alors que le pays progresse régulièrement vers un système davantage axé sur le marché, selon Ferdinand von Weyhe, chargé d'affaires de l'ambassade d'Allemagne à Addis-Abeba.

M. Weyhe a déclaré que la cohérence de la politique éthiopienne apparaît comme un signal décisif pour les investissements étrangers.

Pour lui, la continuité des efforts de réforme a joué un rôle essentiel dans le renforcement de la confiance à long terme des investisseurs dans le pays.

Le programme de réforme économique locale de l'Éthiopie, lancé en 2019, vise à corriger les déséquilibres macroéconomiques, à promouvoir la productivité et à soutenir une croissance durable en stabilisant les indicateurs clés et en ouvrant les principaux secteurs aux investissements privés et étrangers.

Ces réformes marquent une transition progressive vers une économie orientée vers le marché tout en préservant un rôle important du gouvernement, et leur continuité a renforcé la confiance des investisseurs et l'intérêt international à long terme.

La continuité du programme de réformes est particulièrement encourageante pour les partenaires internationaux et les investisseurs qui évaluent les opportunités à long terme dans le pays, a déclaré M. Weyhe à l'ENA.

« Nous avons constaté des efforts constants pour développer un système axé sur le marché, et l'expérience de l'Allemagne montre que cette approche est nécessaire », a-t-il déclaré.

Selon lui, ces réformes créent des avantages publics à long terme et jettent les bases d'une prospérité durable.

Le chargé d'affaires a souligné que les changements politiques et structurels du pays démontrent l'engagement de l'Éthiopie à améliorer son climat d'investissement.

Il s'agit notamment du lancement de la Bourse éthiopienne, des mesures visant à attirer les capitaux étrangers, des progrès réalisés en matière de logistique et de la décision d'ouvrir certains segments du secteur de la vente au détail aux entreprises étrangères.

Il a en outre décrit ces mesures comme des indications claires d'une transition progressive mais régulière vers une économie plus compétitive et plus ouverte, soulignant que la prévisibilité et la continuité des réformes sont tout aussi importantes que les réformes elles-mêmes.

Dans le même temps, M. Weyhe a souligné que des efforts supplémentaires étaient nécessaires pour tirer pleinement parti des avantages du processus de réforme.

Il a déclaré que l'assouplissement des procédures, la réduction des goulets d'étranglement et l'amélioration de l'efficacité des marchés seraient essentiels pour maintenir la confiance des investisseurs et accélérer la croissance.

Les réformes logistiques et douanières ont été mises en avant comme des domaines prioritaires pour améliorer la compétitivité mondiale de l'Éthiopie.

Selon M. Weyhe, les inefficacités dans le transport de marchandises et les procédures frontalières affectent directement la capacité des entreprises éthiopiennes à être compétitives à l'échelle internationale.

« Si une entreprise éthiopienne souhaite être compétitive sur le marché mondial, il est très important d'améliorer la rapidité et la qualité du transport de marchandises », a-t-il déclaré, soulignant que les performances logistiques sont un facteur décisif pour une croissance tirée par les exportations.

Il a également souligné le fort potentiel de l'Éthiopie dans le domaine des énergies vertes et renouvelables, le décrivant comme un avantage stratégique dans une économie mondiale de plus en plus axée sur la durabilité.

« L'énergie verte peut devenir une marque forte pour l'Éthiopie sur le marché mondial », a-t-il déclaré, ajoutant que l'accès à une énergie propre et abordable pourrait renforcer la compétitivité dans de nombreux secteurs.

Weyhe a identifié les textiles, l'agriculture, la logistique et les technologies de l'information comme des secteurs présentant un potentiel de croissance important, en particulier si les réformes se poursuivent et sont complétées par des améliorations en matière d'infrastructures, de développement des compétences et d'efficacité réglementaire.

Ses remarques reflètent l'intérêt croissant de la communauté internationale pour le programme de réformes de l'Éthiopie, alors que les décideurs politiques cherchent à trouver un équilibre entre la libéralisation économique, la stabilité, la création d'emplois et la croissance inclusive.