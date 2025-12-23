Ethiopie: Lancement de l'application Medemer, qui met la série de livres du Premier ministre Abiy à la disposition des lecteurs numériques

Addis Ababa — La série de livres acclamée du Premier ministre Abiy Ahmed -- Medemer, The Medemer Path, Generation Medemer et The Medemer State -- est désormais disponible en format audio via la nouvelle application Medemer, a annoncé le cabinet du Premier ministre (PMO).

Ces ouvrages ont joué un rôle central dans l'accompagnement de l'Éthiopie vers un nouveau chapitre, à travers un parcours centré sur les populations et axé sur la construction d'une économie diversifiée, a souligné le cabinet du Premier ministre.

Leurs idées (livres), a ajouté le cabinet, vont au-delà de la théorie : elles ont été activement mises en oeuvre et ont inspiré un regain d'espoir dans tout le pays.

Lors de la cérémonie de lancement, les correspondants du cabinet du Premier ministre ont souligné les résultats concrets obtenus ces dernières années grâce aux réformes, toutes inspirées par la philosophie Medemer.