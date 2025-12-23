Ile Maurice: La plateforme commune annonce une riposte sociale en 2026

La Platform Komun Syndikal (PKS) a tenu une conférence de presse hier au siège de la GSEA, à Sterling House, pour faire le bilan de 2025 et annoncer ses prochaines actions. Dans un contexte de tensions sociales persistantes, la plateforme a dénoncé des décisions jugées «unilatérales» et des écarts de revenus «indécents», tout en annonçant une mobilisation collective pour 2026.

Sur la réforme des pensions, Shayn Sinnassamy a présenté la participation de la Confédération des travailleurs des secteurs public et privé (CTSP) au comité d'experts sur le National Pensions Fund (NPF) et le «NPF 2.0», qu'il considère comme un «point capital» pour ouvrir la discussion et la consultation. La CTSP soumettra ses observations et propositions, regrettant l'absence d'un calendrier clair pour la publication des conclusions. La PKS espère ainsi influencer des recommandations «utiles pour le pays».

Le rapport du Pay Research Bureau (PRB) a été au coeur des échanges. Vijay Bundhun a critiqué la publication tardive du document et certaines formules contestées, dont le principe «50-50», tout en soulignant le besoin de réajustements salariaux.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Clency Bibi de la General Workers Federation, a dénoncé une compensation annoncée «sans vraie consultation», évoquant la Convention 144 de l'Organisation internationale du travail. Il a cité des montants révélateurs du malaise: après Rs 610 l'an dernier, Rs 635 cette année, avec un seuil de Rs 50 000 au-delà duquel certains travailleurs seraient exclus, une situation qu'il qualifie de «diminution de salaire» pour une partie de la classe moyenne.

Les représentants des travailleurs manuels ont pointé les bas salaires et les inégalités. Ashvin Gudday a pris l'exemple d'un General Worker touchant Rs 17 900, soit seulement Rs 800 de plus que le salaire minimum, et a dénoncé des écarts de près de 250 % entre bas et hauts salaires. Reeaz Chuttoo de la CTSP, a rappelé la demande historique d'élimination de la catégorie General Worker pour raisons de santé et de sécurité, désormais considérées comme fondamentales à l'international.

Pour 2026, la PKS prévoit de poursuivre les consultations sur la réforme des pensions, de renforcer le front commun sur le PRB et de mener des actions de terrain. Ashvin Gudday a insisté sur une décision collective, mais le message est clair : la plateforme compte transformer l'inquiétude sociale sur les salaires, les pensions et le coût de la vie en rapport de force dès les premières semaines de l'année prochaine.