Ile Maurice: Excès de vitesse et courses illégales - Le gouvernement durcit le ton

Un grave accident, survenu dans l'après-midi du samedi 20 décembre, sur Flic-en-Flac- La Vigie Link Road, a ravivé les inquiétudes autour de la sécurité routière sur ce tronçon récemment ouvert à la circulation.

L'incident, qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques, a impliqué un conducteur dont le taux d'alcool dépassait de plus de sept fois la limite légale autorisée. Face à la situation, le ministre des Transports terrestres, Osman Mahomed, s'est rendu sur les lieux, hier, pour un constat. À cette occasion, il a tenu des propos fermes, dénonçant non seulement l'accident de samedi, mais aussi des comportements jugés «totalement inacceptables» observés ces derniers jours.

Des courses à plus de 180 km/h dénoncées

Selon le ministre, plusieurs vidéos et messages reçus récemment font état de courses illégales impliquant de grosses cylindrées, notamment des Porsche, circulant à des vitesses dépassant 180 km/h, alors que la limitation sur cette route est fixée à 80 km/h. «Nous ne pouvons pas tolérer ce genre de comportement. Ces automobilistes mettent non seulement leur propre vie en danger, mais aussi celle des autres usagers de la route», a-t-il déclaré. Osman Mahomed a expliqué que le système de penalty points, dont la mise en opération est prévue pour janvier 2026, ne fera «aucun cadeau» aux contrevenants impliqués dans des courses illégales ou des excès de vitesse.

Une étude a déjà été faite en collaboration avec le surintendant de police Veerasamy, a précisé le ministre. À la suite de cette évaluation, des panneaux de signalisation supplémentaires ainsi que des caméras de contrôle de vitesse seront installés sur cet axe. En attendant leur mise en place, des ralentisseurs seront temporairement installés afin de limiter la vitesse des véhicules. «Ceux qui pensent venir faire des courses ici, gare à vous», a averti le ministre.

Une alternative pour les passionnés de sport automobile

Reconnaissant l'attrait de la vitesse pour certains automobilistes, Osman Mahomed a rappelé l'annonce faite par le Premier ministre lors du dernier Budget concernant un projet de circuit automobile. Toutefois, il a souligné que ce projet nécessite une étude de faisabilité, du temps et des investissements conséquents. Dans l'intervalle, une solution alternative est à l'étude : le réaménagement et le resurfaçage du parking du stade Anjalay, à Belle Vue-Harel, actuellement utilisé pour des compétitions de slalom.

Avec le temps, le bitume s'est fortement détérioré, notamment en raison de l'organisation de concerts lors desquels le sol aurait été perforé pour installer des structures. «Les pilotes de slalom ne veulent plus rouler sur ce parking car cela abîme leurs roues, qui coûtent extrêmement cher», a expliqué le ministre. Un ré-asphaltage permettra ainsi aux passionnés de sport automobile de pratiquer leur discipline dans de meilleures conditions de sécurité, tout en générant des revenus pour le Mauritius Sports Council, les pilotes s'acquittant de frais à chaque utilisation du site.

L'avenir des rallyes en ville en question

Enfin, le ministre a évoqué la question sensible des rallyes organisés en milieu urbain. Lors d'un rallye tenu à Curepipe, le dimanche 14 décembre, un piéton aurait traversé la route en pleine épreuve, frôlant une collision avec une voiture de rallye malgré les dispositifs de sécurité en place. Face à cet incident, les autorités étudient la possibilité de maintenir ou d'abandonner les rallyes en ville, au nom de la sécurité publique. Ce nouvel épisode relance le débat sur l'équilibre entre passion du sport automobile et sécurité routière dans un contexte où les autorités affichent une volonté claire de sévir contre les comportements à risque sur les routes.