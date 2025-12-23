Ile Maurice: Cyclisme - Sans ses leaders, la sélection mauricienne se jette dans le bain en Inde

La première sortie internationale 2026 de la sélection de Maurice est prévue du 19 au 23 janvier. Il s'agira du Bajaj Pune Grand Tour en Inde, une course à étapes UCI 2.2 qui en sera à sa toute première édition. L'équipe nationale ne pourra malheureusement pas compter sur ses deux fers de lance que sont Alexandre Mayer et Aurélien de Comarmond.

Le premier nommé a été sélectionné par son équipe, Burgos Burpellet BH pour cette épreuve. «Au départ, j'avais décliné la sélection parce que je devais effectuer un stage avec mon équipe Burgos Burpellet BH en Espagne en janvier mais ensuite, les plans ont changé, l'équipe ayant été invitée pour faire la course et elle a fait appel à moi. Cela permet de donner la chance aux autres pour faire partie de la sélection», nous indique Alexandre Mayer. Aurélien de Comarmond, pour sa part, rejoindra son équipe Hurricane & Thunder Cycling Team, début mars pour sa reprise.

Du coup, la sélection mauricienne sera composée de Toréa Célestin, Jeremy Raboude, Hanson Matombé, Jeremy Marot, Lucas Froget et Noah Ong Tone. Ils seront accompagnés de l'entraîneur national, Vincent Graczyk, du mécano Mervin Bignoux et du vice-président de la Fédération mauricienne de Cyclisme (FMC), Norbert Froget. Samuel Dupuy, Samuel Quevauvilliers et Julien Cornette ont été désignés comme réservistes.

Le Bajaj Pune Grand Tour 2026 se déroulera du 19 au 23 janvier dans le district de Pune. Cette épreuve ouvrira le calendrier international du cyclisme avec un défi de quatre étapes totalisant 437 km. Plus de 150 cyclistes professionnels internationaux issus de 26 pays sont attendus au départ. L'épreuve est organisée par le gouvernement du Maharashtra et l'administration du district de Pune, en collaboration avec la Fédération cycliste de l'Inde (CFI).

Pour en revenir à Alexandre Mayer, après la course indienne, il mettra le cap sur l'Espagne. «J'ai loué un appartement à Gérone en Espagne pour une durée de dix mois. L'objectif est de faire le maximum de courses en 2026. Je veux progresser au contact des meilleurs au sein du peloton professionnel. Pour moi, ce sera une période d'apprentissage et c'est motivant. En février, j'ai une course de prévue en Espagne et l'équipe prévoit de faire des classiques en Belgique. Il y aura peut-être le Tour des Flandres, Gand-Wevelgem entre autres. Burgos Burpellet BH devrait aussi être invitée sur le Tour de Turquie et le Tour de Grèce. Nous ferons aussi des courses en France. C'est un calendrier chargé qui m'attend», annonce-t-il.

Par ailleurs, Alexandre vient d'obtenir son diplôme de Niveau 3 UCI en coaching après avoir passe trois semaines au Centre Mondial de Cyclisme (CMC) en Suisse. Ce qui atteste d'une expertise avancée en entraînement de haut niveau selon les standards de l'UCI. Selon la FMC, après sa carrière professionnelle, Alexandre pourra mettre son expérience et ses compétences au service de notre cyclisme, afin de contribuer à son développement. «Ce sera dans un second temps. Pour le moment, je me concentre sur ma carrière de cycliste et ensuite, dans quelques années pourquoi pas aider le cyclisme mauricien ? J'entraîne d'ailleurs déjà quelques jeunes», conclut notre interlocuteur.

La sélection

Toréa Célestin, Jeremy Raboude, Hanson Matombé, Jeremy Marot, Lucas Froget et Noah Ong Tone

Accompagnateurs : Norbert Froget (dirigeant), Vincent Graczyk (entraîneur national) et Mervin Bignoux (mécano)