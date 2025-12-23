La Commission de l'Union Africaine (CUA) annonce officiellement l'arrivée de sa Mission d'Observation Électorale (MOEUA) déployée dans le cadre des élections générales (présidentielle et législatives) et locales (régionales et municipales) du 28 décembre 2025 en République Centrafricaine (RCA). Conduite par Son Excellence (SEM) Bernard MAKUZA, ancien Premier Ministre de la République du Rwanda, la Mission est en RCA à l'invitation du gouvernement Centrafricain et de l'Autorité Nationale des Élections (ANE). La Mission comprend 32 observateurs de court terme, originaires de 21[1] pays, et y est déployée du 20 décembre 2025 au 1 janvier 2026.

Cette Mission fait suite à la Mission d'évaluation préélectorale conduite du 07 au 13 septembre 2025 pour évaluer l'état de préparation de la République Centrafricaine à la tenue des scrutins. Par la suite, l'Union africaine a continué de suivre l'évolution du processus électoral. L'équipe d'appui technique de la Mission est arrivée dans le pays le 20 décembre 2025 et y séjournera jusqu'au 1 janvier 2026.

La délégation de l'UA est composée des ambassadeurs accrédités auprès de l'Union africaine, des membres du Parlement Panafricain (PAP), des représentants des organes de gestion des élections, des membres des organisations de la société civile africaine, des experts électoraux africains, des spécialistes des droits humains, des universitaires, des experts en genre et médias, ainsi que des représentants d'associations de femmes et de jeunes.

La Mission d'observation électorale de l'UA (MOEUA) évaluera les élections en République Centrafricaine en se basant notamment sur le cadre électoral du pays, la Déclaration de l'OUA/UA sur les principes régissant les élections démocratiques, les normes et obligations énoncées dans la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, et la Déclaration internationale de principes pour l'observation internationale des élections. Des observateurs seront déployés dans toutes les régions de la République Centrafricaine afin d'observer les campagnes électorales, les derniers préparatifs des élections et les opérations du jour du vote, notamment l'ouverture des bureaux de vote, le vote, la fermeture des bureaux et le dépouillement. Elle observera aussi la gestion des résultats et les développements post-électoraux.

Conformément à sa méthodologie d'observation, la Mission interagira avec les autorités publiques, l'organe de gestion des élections, les partis politiques, les médias, les organisations de la société civile et les représentants de la communauté diplomatique et internationale. Elle échangera également avec d'autres missions d'observation électorale déployées pour observer les élections générales de 2025 en République Centrafricaine.

Une Déclaration Préliminaire, présentant les premières conclusions et recommandations de la MOEUA, sera publiée le 30 décembre 2025. Un rapport final et détaillé d'observation électorale sera publié dans les deux mois suivant la proclamation des résultats définitifs.

Le secrétariat de la Mission est situé à l'hôtel Ledger Plaza de Bangui, en RCA.

Pour plus d'informations sur la Mission et ses activités, veuillez contacter :

Mr Samuel ATUOBI | Coordinateur de la Mission | Courriel : Atuobis@africaunion.org |

Pour tout renseignement en lien avec les médias, veuillez contacter:

Mr | Chargé de communication de la MOEUA en RCA | Département des Affaires Politiques, Paix et Sécurité | Commission de l'Union africaine | Courriel : @africaunion.org

Fait à Bangui, le 20 décembre 2025

[1] Afrique du Sud, Algérie, Bénin, Cameroun, Djibouti, Éthiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée Equatoriale, Libéria, Maroc, Mozambique, Niger, Nigéria, République Démocratique du Congo (RDC), Rwanda, Sénégal, Tchad, Tunisie, et Zimbabwe.