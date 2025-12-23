Afrique: CAN 2025 - Débuts réussis pour la RDC, victorieuse face au Bénin

Très attendue à Rabat, la sélection de République démocratique du Congo n'a pas eu de retard à l'allumage, mardi 23 décembre, lors de son match contre le Bénin (groupe D). Les Léopards ont dominé les débats et l'ont logiquement emporté au stade El Medina grâce à Théo Bongonda (1-0).

La bonne vague sur laquelle la RDC surfe ces derniers mois se poursuit en ce début de CAN 2025. Arrivés au Maroc en confiance, les hommes dirigés par Sébastien Desabre n'ont pas tremblé face au Bénin. Avec cette victoire nette et logique, ils lancent de la meilleure des manières leur tournoi.

Avec ses cadres Lionel Mpasi, Samuel Moutoussamy, Arthur Masuaku, Cédric Bakambu et bien sûr le capitaine Chancel Mbemba alignés d'entrée, la RDC avait, sans surprise, la faveur des pronostics. Car en face, les Béninois devaient faire sans cinq de leurs titulaires habituels. Un déséquilibre qui s'est vite ressenti.

Bongonda punit l'oubli béninois

Dès le coup d'envoi, devant des tribunes largement peuplées de supporters nombreux et enthousiastes, les Congolais ont imprimé leur rythme et appuyé sur la défense des Guépards. Nathanael Mbuku, intenable a contraint l'arrière-garde béninoise à serrer les rangs. Plusieurs fois, les stoppeurs Yohan Roche et Olivier Verdon, ainsi que leurs coéquipiers, ont dû intervenir pour contenir l'ailier de Montpellier.

Mais l'oubli sur ce ballon envoyé par Arthur Masuaku vers Théo Bongonda a été payé cash. Les défenseurs ont laissé passer le ballon au n°10 congolais qui n'en demandait pas tant. Tout seul dans la surface, il a ajusté sans contrôle le gardien Saturnin Allagbé (16e). Très remuant et tout en technique, Théo Bongonda a encore fait souffrir la défense du Bénin dans un premier acte où seule la RDC a joué l'offensive. Les Guépards, eux, ont bien essayé de réagir, mais les centres dangereux n'ont trouvé aucun preneur.

La RDC en confiance avant de défier le Sénégal

Dès le début de la seconde période, les Léopards ont pensé faire le break avec cette tête bien ajustée de Cédric Bakambu, seul dans les 5,50 mètres. L'arbitre sud-africain, Tom Abongile, a néanmoins douché la ferveur congolaise en annulant, après quatre longues minutes de réflexion, ce but pour un hors-jeu de Mbuku. Bakambu, lui, a eu une nouvelle occasion de se rapprocher du record de buts de Dieumerci Mbokani (22 buts pour ce dernier, 20 pour le n°17), mais Allagbé est sorti vainqueur de son duel avec l'attaquant.

Dans les 20 dernières minutes, la RDC aura encore des opportunités, notamment via Bakambu et un Mbuku déchaîné, mais ne les concrétisera pas. Le Bénin, lui, a cru parvenir à arracher l'égalisation dans les dix dernières minutes. Mais si Mpasi a relâché un ballon dangereux sans conséquence fâcheuse à la 83e minute, le gardien s'est montré décisif à la 90e en empêchant Aiyegun Tosin d'égaliser. Frustrant pour les hommes de Rohr, qui ont eu le mérite d'essayer jusqu'au bout mais qui n'avaient pas les armes, ce 23 décembre, pour faire mieux.

La RDC entame donc bien sa CAN et peut sereinement penser au choc qui l'attend à Tanger contre le Sénégal, le 27 décembre. Avec ces trois premiers points, la présence des Léopards au tour suivant est très probable. Le Bénin, lui, comptera sur ses revenants pour relever la tête contre le Botswana.

Dix minutes de temps additionnel lors de RDC-Bénin Congolais et Béninois ont eu droit à dix minutes de temps additionnel à la fin du match du 23 décembre. Une durée anormalement longue qui s'explique en grande partie par des soucis techniques. À deux reprises, l'arbitre M. Abongile a dû interrompre la rencontre pendant plusieurs minutes pour régler le système de vérification par assistance vidéo qui ne fonctionnait plus.