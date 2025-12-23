Ile Maurice: Jayen Chellum - «Il faut utiliser le bonus de fin d'année de manière réfléchie»

interview

En cette période de fin d'année, où le bonus est perçu, quels conseils donneriez-vous pour bien le gérer et éviter de tout dépenser d'un coup ?

En cette saison, les dépenses courantes, comme les factures, le loyer, l'alimentation ou d'autres engagements financiers, sont généralement déjà réglées grâce à l'argent de fin novembre. Une fois ces besoins essentiels pris en charge, il devient possible d'utiliser le bonus de fin d'année, mais de manière réfléchie. Il est donc conseillé de prévoir un plan de budget, adapté à la situation financière de la famille et discuté avec tous ses membres, y compris les enfants, afin de les sensibiliser à la gestion de l'argent et à l'importance de chaque dépense.

Le bonus constitue un complément et il n'est pas nécessaire de le dépenser en totalité. En fin d'année, il y a normalement des dépenses supplémentaires comme les cadeaux, les sorties ou recevoir des proches. À cela s'ajoutent celles à anticiper en janvier, notamment la rentrée scolaire. Il est aussi recommandé de mettre de côté une partie à des fins d'épargne, notamment pour faire face aux imprévus.

En cette période où l'on dispose d'un peu plus d'argent que d'habitude, comment éviter de se laisser entraîner par la comparaison avec les autres ou par la pression familiale lors des achats ?

Il ne faut pas dépenser dans le but de se comparer aux autres membres de la famille ou autres proches. Parfois, il existe des pressions psychologiques venant de ceux qui sont financièrement plus à l'aise. Il est important de dépenser selon ses moyens et uniquement pour ce dont on a réellement besoin et faire son budget en conséquence.

Quels sont les pièges les plus fréquents lors des achats de fin d'année ?

En raison de la cherté de la vie, les prix sont globalement plus élevés, et dans certains points de vente, ils peuvent encore augmenter pendant cette période. Même avec les promotions, cela concerne aussi bien les produits de consommation courante que les produits festifs, comme les chocolats et les glaces, ou encore l'électroménager. Il est important de privilégier les achats utiles ou de réparer un objet plutôt que de le remplacer systématiquement. Comparer les prix entre différents points de vente ou avec les prix précédents est également conseillé.

Il faut rester vigilant lors des achats en ligne ou auprès de vendeurs ambulants, afin de s'assurer de la fiabilité du vendeur et de l'état des produits. Les remboursements ou échanges peuvent parfois être difficiles à obtenir. Il est également essentiel de ne pas s'endetter pour les achats de fin d'année, car les paiements devront être effectués par la suite, ce qui peut peser sur le budget des mois suivants.

Comment limiter les achats impulsifs en cette période de frénésie de shopping ?

Même avec un budget prévu, l'argent supplémentaire du bonus peut pousser à des achats impulsifs, surtout sous l'effet des promotions et des campagnes marketing intensifiées en cette période. Avant chaque achat, il est important de se demander si le produit ou le service est réellement nécessaire. Prendre le temps de réfléchir, revenir plus tard si besoin et ne pas se laisser emporter par la frénésie des achats permet d'éviter des dépenses inutiles. Acheter dans le calme et garder sa raison restent essentiels pour éviter des dépenses superflues.