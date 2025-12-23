Mozambique: Institution du diocèse de Caia et nomination du premier évêque

Cité du Vatican — Le Saint-Père a érigé le diocèse de Caia (Mozambique), dont le territoire est issu de l'archidiocèse métropolitain de Beira et des diocèses de Chimoio, Quelimane et Tete, le rendant suffragant de l'archidiocèse métropolitain de Beira.

Le Saint-Père a nommé premier évêque du diocèse de Caia (Mozambique) Mgr António Manuel Bogaio Constantino, M.C.C.J., jusqu'à présent évêque auxiliaire de Beira.

Mgr António Manuel Bogaio Constantino, M.C.C.J., est né le 9 novembre 1969 à Beira, dans l'archidiocèse métropolitain du même nom. Après avoir terminé son prépostulat chez les Missionnaires Comboniens du Coeur de Jésus à Nampula et fréquenté le Séminaire philosophique de Saint Augustin à Matola, il a effectué son noviciat en Ouganda. Il a obtenu une licence en théologie à l'Université Pontificale Grégorienne de Rome.

Il a été ordonné prêtre le 13 juin 2001 à Beira, au Mozambique.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Il a occupé les fonctions suivantes et poursuivi ses études : licence en journalisme et licence en communication intégrale à l'université Francisco de Vitoria en Espagne ; directeur du magazine Vida Nova du Centre catéchétique d'Anchilo et curé de Monapo, au Mozambique (2008-2011) ; curé de Chitima et de Mucumbura (2012-2016) ; archiprêtre du vicariat forain de Songo (2012-2016) ; responsable diocésain de la catéchèse et vice-directeur du secrétariat pastoral du diocèse de Tete, au Mozambique (2012-2016) ; Supérieur Provincial des Missionnaires Comboniens au Mozambique (2017-2022) ; Président de la Conférence des religieux du Mozambique (CIRMO) (2019 - 2022).

Le 13 décembre 2022, il a été élu au siège titulaire de Sutunurca et nommé évêque auxiliaire de l'archidiocèse métropolitain de Beira, recevant l'ordination épiscopale le 19 février suivant. (Agence Fides 23/12/2025)