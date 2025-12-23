Ghana: Renonciation et nomination de l'évêque de Jasikan

23 Décembre 2025
Fides News Agency (Vatican)

Cité du Vatican — Le Saint-Père a accepté la renonciation au gouvernement pastoral du diocèse de Jasikan, présentée par Mgr Gabriel Akwasi Ababio Mante. Le Saint-Père a nommé évêque de Jasikan le révérend Simon Kofi Appiah, jusqu'à présent professeur au département de religion et de valeurs humaines de l'université de Cape Coast.

Mgr Simon Kofi Appiah est né le 1er juillet 1964 à Teteman (Ghana). Il a fait ses études philosophiques et théologiques au séminaire régional St. Peter's de Pedu, Cape Coast (Ghana). Il a été ordonné prêtre pour le diocèse de Keta Ho, le 21 juillet 1990. Lors de la création du nouveau diocèse de Jasikan, en 1994, il y a été incardiné.

Il a occupé les fonctions suivantes et poursuivi ses études : vicaire paroissial auprès des communautés de Kpedze, Vakpo et Kadjebi (1990-1995) ; études à l'Universität Tübingen, en Allemagne (1995-2001) ; doctorat en éthique théologique ; diplôme d'études supérieures en psychologie à l'université de Londres ; diplôme d'enseignement supérieur à l'université catholique d'Afrique de l'Est à Nairobi (Kenya) ; formateur à la St. Patrick Formation House (1999-2001) ; chancelier diocésain et directeur du bureau diocésain pour la pastorale des vocations (2001-2003) ; Collaborateur pastoral à la paroisse de Kadjebi (2003-2011).

Depuis 2011, il est professeur au département de religion et de valeurs humaines de l'université de Cape Coast et au grand séminaire de Pedu.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lire l'article original sur Agenzia Fides.

Tagged:
Copyright © 2025 Fides News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.