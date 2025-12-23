Ghana: Renonciation et nomination de l'évêque de Jasikan

Cité du Vatican — Le Saint-Père a accepté la renonciation au gouvernement pastoral du diocèse de Jasikan, présentée par Mgr Gabriel Akwasi Ababio Mante. Le Saint-Père a nommé évêque de Jasikan le révérend Simon Kofi Appiah, jusqu'à présent professeur au département de religion et de valeurs humaines de l'université de Cape Coast.

Mgr Simon Kofi Appiah est né le 1er juillet 1964 à Teteman (Ghana). Il a fait ses études philosophiques et théologiques au séminaire régional St. Peter's de Pedu, Cape Coast (Ghana). Il a été ordonné prêtre pour le diocèse de Keta Ho, le 21 juillet 1990. Lors de la création du nouveau diocèse de Jasikan, en 1994, il y a été incardiné.

Il a occupé les fonctions suivantes et poursuivi ses études : vicaire paroissial auprès des communautés de Kpedze, Vakpo et Kadjebi (1990-1995) ; études à l'Universität Tübingen, en Allemagne (1995-2001) ; doctorat en éthique théologique ; diplôme d'études supérieures en psychologie à l'université de Londres ; diplôme d'enseignement supérieur à l'université catholique d'Afrique de l'Est à Nairobi (Kenya) ; formateur à la St. Patrick Formation House (1999-2001) ; chancelier diocésain et directeur du bureau diocésain pour la pastorale des vocations (2001-2003) ; Collaborateur pastoral à la paroisse de Kadjebi (2003-2011).

Depuis 2011, il est professeur au département de religion et de valeurs humaines de l'université de Cape Coast et au grand séminaire de Pedu.

