Afrique: Sénégal-Botswana - Les Lions lancent leur chasse ce mardi à Tanger

C'est le choc des extrêmes qui clôture la première journée du Groupe D à Tanger. Ce mardi, à 15h00 GMT, le Sénégal lance sa Coupe d'Afrique des Nations face au Botswana. D'un côté, un géant du continent en quête d'une deuxième étoile. De l'autre, des « Zèbres » qui retrouvent la lumière après treize ans d'ombre.

Les Lions disputent leur 18e CAN, la sixième consécutive. Leur force ? Une entame de tournoi quasi parfaite. Depuis 2012, ils n'ont manqué aucune marche lors du premier match. Mieux encore, ils ont remporté leurs cinq derniers matches d'ouverture.

La statistique qui fait trembler les attaquants adverses est sans appel. Depuis 2017, le Sénégal est une forteresse. 15 « clean sheets » en 22 matches. En qualifications, les hommes de Pape Thiaw n'ont encaissé qu'un seul petit but. Ils arrivent invaincus dans le jeu depuis 11 rencontres en phase finale. Une solidité qui porte la signature d'une équipe mature dans le jeu.

Pape Thiaw, le baptême du feu

Pour la première fois depuis 2015, le banc sénégalais change de visage à la CAN. Aliou Cissé a passé le témoin à Pape Thiaw. Pour l'ancien sélectionneur des locaux, c'est un baptême du feu. Finaliste héroïque en 2002 sur le terrain, il dirige aujourd'hui ses premiers pas en CAN depuis le banc de touche.

Il peut compter sur un Sadio Mané éternel. Pour sa sixième phase finale, la star nationale affiche des chiffres vertigineux : 9 buts et 6 passes décisives en 22 matches de CAN.

Accompagné par des cadres comme Idrissa Gana Gueye, Kalidou Koulibaly, Ismaïla Sarr ou encore Édouard Mendy. Le numéro 10 sénégalais reste le guide d'une attaque qui a marqué lors de ses huit derniers matches d'ouverture. Le jeune loup Habib Diarra, qui a rejoint la sélection tardivement, est le co-meilleur buteur des éliminatoires.

Le Botswana, à prendre au sérieux

Face au champion 2021, le Botswana fait figure de miraculé. Absents depuis 2012, les Zèbres retrouvent enfin la grande scène. Leur bilan historique est modeste : trois matches, trois défaites. Ils courent toujours après leur première victoire, voire leur premier point en phase finale.

Pourtant, cette équipe a du caractère. Sous la houlette de Morena Ramoreboli, premier Sud-Africain à diriger une sélection étrangère en CAN, le Botswana a su écarter le Cap-Vert lors des qualifications. Malgré une attaque timide (seulement 4 buts marqués pour décrocher leur ticket), les Zèbres misent sur leur solidarité pour créer l'immense exploit.

Un duel aux airs de retrouvailles

Si c'est une première en phase finale, les deux nations se connaissent. En 2015, lors des éliminatoires, le Sénégal avait pris le dessus par deux fois. À Tanger, l'enjeu est simple. Pour les Lions, confirmer et assumer leur rang de favori ; pour le Botswana, marquer enfin son territoire et lancer un message à ses prochains adversaires.