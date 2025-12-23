Guinée Bissau: Projet d'amélioration des corridors routiers - Le chef de l'Etat a lancé les travaux de la route Sandiniéri-Tanaff-Guinée-Bissau

23 Décembre 2025
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Adou Faye

En tournée économique en Casamance, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye a lancé le 22 décembre 25 les travaux d'aménagement de la route Sandiniéri-Tanaff-frontière Guinée-Bissau.

Le coût des travaux est évalué à plus de 23 milliards de FCfa. Le projet est financé par l'Etat du Sénégal et la Banque africaine de développement (Bad) et sera exécuté par l'entreprise Hec. En plus, il est prévu l'aménagement de 4,5 km de voiries éclairées dans le département de Goudomp. Il y aura également 60 km de pistes rurales, 6 infrastructures marchandes, 1 gare routière, 10 forages, 2000 m de murs de clôture, 8 salles de classe, 1 poste de santé, 4 unités de transformation agricole, 10 aires de séchage et 3 périmètres maraîchers.

«Aujourd'hui nous lançons des travaux de construction d'une route stratégique destinée à renforcer l'intégration régionale et à favoriser le désenclavement des zones du sud du Sénégal », a déclaré le président de la République.

Il a affirmé que ce projet d'infrastructure vise à améliorer la mobilité des personnes et des biens, aussi bien à l'intérieur du pays qu'entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, dans un contexte marqué par l'importance des échanges économiques et commerciaux entre les deux pays, notamment dans les secteurs du commerce, de la santé et des services. Selon Bassirou Diomaye Faye, cette infrastructure, une fois réalisée, va également faciliter l'accès aux établissements sanitaires et hospitaliers de la région de Sédhiou, tout en contribuant à réduire l'enclavement des zones méridionales, en particulier dans les départements de Bounkiling et de Goudomp.

Le président Faye de revenir sur les objectifs de sa tournée économique. «Cette tournée est à la fois une tournée d'écoute, de constat et de lancement de travaux attendus depuis longtemps par les populations », a-t-il dit.

