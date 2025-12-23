Sénégal: Souveraineté numérique et innovation - Orange annonce le lancement des premières offres Internet par Satellite au pays

En phase avec la vision nationale de transformation systémique, Sonatel Orange annonce une accélération sans précédent de ses investissements pour l'équité territoriale. En avance sur ses objectifs, l'opérateur historique informe à travers un communiqué de presse, qu'il déploie un mix technologique unique -- Satellite, Fibre optique et 5G -- pour garantir qu'aucun citoyen, aucune entreprise et aucune administration ne soit laissé en marge de la transformation numérique. Orange affirme qu'il accélère ainsi le désenclavement du Sénégal.

«En lançant, dès ce 10 décembre 2025, en partenariat avec Eutelsat/Konnect, les premières offres illimitées internet haut débit par Satellite (VSAT) accessibles aux ménages (30 000 F CFA/mois) et aux professionnels (44 900 F CFA/mois), Orange s'impose comme le premier acteur à couvrir 99% du territoire grâce à toutes ses Technologies (Fibre, 5G, 4G et Satellite) », lit-on dans le communiqué.

Selon l'opérateur, cette offre satellite, disponible immédiatement et installée par des équipes de proximité, constitue une réponse endogène et agile aux besoins de connectivité les plus complexes. Elle positionne le Sénégal comme un pays capable de s'appuyer sur ses propres infrastructures pour assurer sa continuité numérique et sur une expertise locale qui maîtrise parfaitement les réalités géographiques et sociales du terrain.

Pour concrétiser l'ambition du Plan Sénégal Horizon 2050, Orange annonce le déploiement d'un (1) million de prises optiques supplémentaires (EQL) entre 2026 et 2028. En fin 2028, renseigne la même source, Orange aura déployé près de deux (2) millions de prises optiques. Anticipant cette montée en puissance, Orange souligne que les premières plaques de ce plan d'aménagement ont déjà été livrées ce mois-ci (Décembre 2025) dans des localités stratégiques et souvent isolées telles que Moudery, Saré Bidji, Ndiedieng, Ogo et Koungheul. De nombreuses autres localités suivront dans les prochaines semaines.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Orange explique que ce choix de privilégier des zones rurales et reculées pour les premiers déploiements illustre la dimension profondément inclusive de la stratégie de la Sonatel : l'excellence du débit ne doit plus être un privilège urbain, mais un droit pour chaque terroir et chaque citoyen.

Sonatel se positionne comme un socle de la digitalisation des services de l'Etat. Orange soutient que ses infrastructures et son savoir-faire sont prêts à accompagner les besoins stratégiques de l'éducation et la Santé ; l'administration ; l'Inclusion citoyenne.

«Le New Deal Technologique n'est pas une promesse lointaine, c'est une réalité que nous bâtissons chaque jour », déclare le Directeur général du Groupe Sonatel, Brelotte Ba. «Nous avons les infrastructures, l'expertise et la proximité nécessaires pour porter le Plan Horizon 2050. Le Sénégal n'a pas besoin de chercher ailleurs ce que son champion national a déjà déployé avec succès », a-t-il dit.

«À l'orée de 2026, avec des réseaux renforcés et des services innovants Orange réaffirme son crédo : être le bras armé technologique de l'Etat dans la transformation numérique de la Société », a fait savoir l'opérateur.