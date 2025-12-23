Afrique de l'Ouest: Liquidité bancaire dans l'Uemoa - Le déficit s'est réduit de 78,5 milliards au 3e trimestre 2025

Sur le troisième trimestre 2025, le déficit de liquidité propre des banques de l'UEMOA, définie comme la trésorerie des banques hors refinancement de la BCEAO, s'est réduit de 78,5 milliards pour se situer à -3.567,6 milliards.

Selon la BCEAO qui donne l'information dans un rapport sur la politique monétaire, cette évolution résulte principalement des versements nets de billets aux guichets des banques (+234,0 milliards) et des transferts nets reçus par les banques (+181,7 milliards). Les transactions avec les Trésors et les autres facteurs nets (-337,2 milliards), explique la BCEAO, ont atténué l'évolution favorable autonomes des facteurs.

En ligne avec cette reconstitution de la liquidité propre des banques, souligne la BCEAO, le recours des banques aux ressources de la Banque Centrale s'est réduit. «Le refinancement de la BCEAO a ainsi diminué de 122,6 milliards sur le troisième trimestre 2025 pour se situer à 7.919,9 milliards à fin septembre 2025.

*Sur les guichets hebdomadaire et mensuel, le refinancement a baissé respectivement de 75,5 milliards et de 72,2 milliards », a précisé la BCEAO. Ainsi, la liquidité bancaire, constituée de la liquidité propre des banques et du refinancement de la Banque Centrale, a baissé de 44,1 milliards entre fin juin et fin septembre 2025, pour se situer à 4.352,3 milliards.

Les réserves requises des banques, sur la période de constitution allant du 16 août au 15 septembre 2025, se sont chiffrées à 1.319,5 milliards. Sur cette même période, les réserves constituées par les banques sont ressorties à 3.995,5 milliards, dépassant de 2.676,1 milliards le niveau minimum exigé. Pour rappel, sur la période précédente de constitution allant du 16 mai au 15 juin 2025, l'excédent de constitution de réserves était ressorti à 3.046,0 milliards.