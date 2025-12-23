Congo-Brazzaville: Football des jeunes - La Fécofoot lance la Coupe inter ligues

La présentation du tournoi dédié à la jeunesse, qui sera organisé du 27au 29 décembre sur initiative de la Fédération congolaise de football (Fécofoot), a été faite le 20 décembre.

La compétition regroupera plus de 300 athlètes venus des onze ligues départementales que compte la Fécofoot. C'est une vraie opportunité pour les jeunes des moins de 15 ans chez les garçons et U16 chez les filles de montrer leur potentiel. Les objectifs visés consistent à rassembler les jeunes et assurer la détection des talents. « Les talents ne sont pas qu'à Brazzaville, à Pointe -Noire, à Dolisie. Ils sont sur tout le territoire de notre République », a commenté Jacques Ontsira, membre du comité d'organisation . Ces U-15 grandissant sont ceux qui vont d'abord constituer une banque de données pour nos futurs centres de perfectionnement et aussi meubler les équipes nationales dans ces catégories.

Sur le plan pratique, chaque ligue départementale se présentera avec une équipe dans chaque version : une chez les garçons et une chez les dames. Seule Brazzaville a le privilège d'engager deux dans chaque version. Les équipes ont été réparties dans quatre poules de trois. Chez les garçons, Brazzaville 1, la Bouenza et Cuvette Ouest sont dans le groupe A. Cuvette, Pool et les Plateaux composent le groupe B. Pointe-Noire, Lekoumou et Likouala dans le groupe C puis Niari, Brazzaville 2 et la Sangha.

Chez les filles, Brazzaville 1, Lekoumou et les Plateaux sont dans le groupe A suivi du Niari, Cuvette et la Sangha dans le groupe B. Pointe-Noire, Pool et Likouala sont logés dans le groupe C et Bouenza, Brazzaville 2 et Cuvette Ouest dans le groupe D.

Chaque équipe dispute au minimum cinq matches. Les rencontres se dérouleront sur des terrains en parallèle pour une durée de 2x25 mn par match entrecoupé d'une mi-temps de 10 mn. Chaque équipe se présentera sur l'aire de jeu avec sept joueurs ou joueuses de champ et un gardien ou une gardienne. Selon les organisateurs, tous les quatre remplaçants ou remplaçantes doivent jouer. La détection oblige.

Lors de sa dernière session du Comité exécutif, la Fécofoot a assuré que toutes les dispositions sont prises pour que cette première édition se déroule à la date prévue à Ignié. Aux athlètes de monter de quoi ils sont capables dans un esprit de fraternité et de fair-play.