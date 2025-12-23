Congo-Brazzaville: Route nationale 1 - LCR engage la réhabilitation du giratoire de Thystère à Pointe-Noire

La Congolaise des routes (LCR) a lancé, le 12 décembre, les travaux de réhabilitation du giratoire de Thystère, point d'entrée stratégique de la Route nationale 1 (RN1) à Pointe-Noire. Cette intervention, attendue depuis plusieurs années, a été rendue possible par l'action préalable de libération des emprises publiques menée par la municipalité.

Un enjeu de sécurité et de fluidité

Point de départ historique de la RN1 dont la construction a débuté en 2008, ce giratoire présentait des signes de dégradation qui contrastaient avec les standards du reste de l'axe Pointe-Noire-Brazzaville. "L'engorgement du PK0 devenait critique pour la route et ses usagers", confirme Evelyne Tchitchelle Moe-Paty, administrateur maire de Pointe-Noire. "Ce chantier est le fruit d'un effort collectif, et la Mairie continuera à travailler sur une solution long terme pour contenir les commerçants du marché Thystère dans un cadre domanial plus adapté", ajoute-t-elle, saluant la collaboration entre autorités publiques et concessionnaire privé.

Intervention technique majeure

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les équipes de LCR procéderont durant un mois à la réhabilitation complète de la structure du giratoire, de ses abords et de la section de chaussée adjacente sur près de 200 mètres.

Appel à une coordination renforcée

"Ce chantier souligne l'importance cruciale d'une coordination entre urbanisme et gestion routière. Les emprises ne sont pas de simples servitudes, elles conditionnent nos interventions de maintenance et donc la durabilité des infrastructures. L'action de Pointe-Noire était nécessaire, mais reste corrective. Nous devons anticiper : j'invite toutes les collectivités traversées par la RN1 à planifier avec LCR la préservation de ces emprises. C'est ensemble que nous relèverons le défi de la durabilité routière au service du développement socio-économique", déclare Jacques Almaless, directeur général adjoint de LCR.

Partenariat stratégique

Cette opération illustre le modèle de gestion intégrée mis en oeuvre par LCR sur les 535 kilomètres du principal corridor du pays. Le concessionnaire, mandaté par l'État, assure l'entretien des infrastructures, le renouvellement de la chaussée et les services aux usagers 24h/24 et 7j/7, mobilisant des ressources techniques, humaines et financières dédiées à la durabilité de l'axe et à la sécurité routière. Les impacts de cette réhabilitation bénéficieront tant aux usagers qu'aux populations riveraines, contribuant à l'amélioration de la circulation sur cet axe vital pour l'économie congolaise.