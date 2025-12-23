Congo-Brazzaville: Fête de Noël - Des jouets pour les enfants de Kindamba

Le député de la circonscription électorale unique de Kindamba, Isidore Mvouba, a offert le 21 décembre des jouets composés, entre autres, des voitures, poupées, ballons aux enfants de cette communauté urbaine du département du Pool.

Les enfants de Kindamba disposent désormais des atouts nécessaires pour passer avec faste les fêtes de fin d'année. « L'honorable, Isidore Mvouba, notre député, a tenu, en effet, à offrir des jouets à ces enfants dès aujourd'hui, illuminant ainsi leurs yeux d'une joie pure et méritée en avance sur les fêtes. Ce don de notre député n'est ni le premier ni le dernier, car il le fait depuis 2002 », c'est en ces termes que le suppléant du député de Kindamba, Martin Ngouyou, a remis ce don aux bénéficiaires.

En effet, cette remise de jouets s'inscrit dans la continuité des nombreuses actions sociales menées tout au long de cette année par le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, dans sa circonscription. Ce qui témoigne de son engagement constant au service du bien-être des habitants de Kindamba.

Sourire aux lèvres et regard attentif, l'administrateur maire de Kindamba, Bienvenu Balossa, n'a pas caché sa satisfaction. Selon lui, cette initiative vient redonner espoir et joie à toute une communauté. « Il n'y a pas longtemps, le président de l'Assemblée nationale a doté tous les élèves du district de Kindamba des cahiers et de tables basses. Aujourd'hui, il a pensé également qu'il fallait satisfaire tous ces enfants en leur donnant des jouets par rapport à la fête de Noël qui pointe à l'horizon. J'ai un sentiment de satisfaction et je prie pour que le bon Dieu fasse à ce qu'il aille de l'avant, qu'il continue de doter à ces enfants des cadeaux », s'est-il réjoui.

Poussant des cris de joie en cette période de fêtes, parents et enfants ont exprimé leur reconnaissance et gratitude à l'endroit du donateur. En effet, cette action est vécue comme une bouffée d'oxygène. « Merci papa pour nous avoir donné les cadeaux, tous les enfants de Kindamba sont contents. Que Dieu puisse vous bénir », a remercié un enfant.

Accompagnant leurs enfants, les parents ne sont pas restés avares de mots : « La population est très satisfaite, soutenir les enfants, leur acheter quelque chose, notamment les jouets, ce n'est pas chose facile. Nous prions que Dieu puisse lui donner encore une longue vie », a laissé entendre un parent.