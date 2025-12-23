Afrique: CAN 2025, les résultats de la 1re journée (Groupe A)

23 Décembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Après la victoire du Maroc en match d'ouverture contre les Comores (2-0), dimanche soir, le Mali et la Zambie se sont neutralisés 1-1 à Casablanca.

Favoris de « leur » CAN, les Lions de l'Atlas prennent donc le contrôle du groupe A avant le choc de la deuxième journée face au Mali.

A Rabat, les hommes de Walid Regragui, en quête d'un succès continental depuis 1976, se sont donné quelques frayeurs, sous une pluie diluvienne, puisque Rahimi a raté un penalty à la 11e.

C'est finalement après la pause que Brahim Diaz (55e) puis El Kaabi (74e) ont fait la différence.

Les Aigles du Mali peuvent, eux, nourrir de sérieux regrets : largement dominateurs, ils ont également manqué un penalty à la 42e (Touré) avant d'ouvrir, enfin, le score à la 61e par l'entremise de Sinayoko.

Mais les Chipolopolo Boys ont arraché l'égalisation à la 90e+2 par Patson Daka.

Maroc-Comores : 2-0 (0-0)

Buts : Diaz (55e) et El Kaabi (74e) pour le Maroc

Mali-Zambie : 1-1 (0-0)

Buts : Sinayoko (61e) pour le Mali, Patson Daka (90e+2) pour la Zambie

Classement

1) Maroc, 3 pts, 2) Zambie, 1 pt, 3) Mali, 1 pt, 4) Comores, 0 pt

Programme de la 2e journée

Maroc-Mali et Zambie-Comores le 26 décembre

