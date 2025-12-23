Afrique: CAN 2025, les résultats de la 1re journée (Groupe A)

Après la victoire du Maroc en match d'ouverture contre les Comores (2-0), dimanche soir, le Mali et la Zambie se sont neutralisés 1-1 à Casablanca.

Favoris de « leur » CAN, les Lions de l'Atlas prennent donc le contrôle du groupe A avant le choc de la deuxième journée face au Mali.

A Rabat, les hommes de Walid Regragui, en quête d'un succès continental depuis 1976, se sont donné quelques frayeurs, sous une pluie diluvienne, puisque Rahimi a raté un penalty à la 11e.

C'est finalement après la pause que Brahim Diaz (55e) puis El Kaabi (74e) ont fait la différence.

Les Aigles du Mali peuvent, eux, nourrir de sérieux regrets : largement dominateurs, ils ont également manqué un penalty à la 42e (Touré) avant d'ouvrir, enfin, le score à la 61e par l'entremise de Sinayoko.

Mais les Chipolopolo Boys ont arraché l'égalisation à la 90e+2 par Patson Daka.

Maroc-Comores : 2-0 (0-0)

Buts : Diaz (55e) et El Kaabi (74e) pour le Maroc

Mali-Zambie : 1-1 (0-0)

Buts : Sinayoko (61e) pour le Mali, Patson Daka (90e+2) pour la Zambie

Classement

1) Maroc, 3 pts, 2) Zambie, 1 pt, 3) Mali, 1 pt, 4) Comores, 0 pt

Programme de la 2e journée

Maroc-Mali et Zambie-Comores le 26 décembre