Congo-Brazzaville: Ligue de Brazzaville de football - Constant Auxence Salola nouveau président

23 Décembre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par James Golden Eloué

La Ligue départementale de Brazzaville a un nouveau président. Constant Auxence Salola a été élu au terme de l'assemblée générale élective tenue le 20 décembre au siège de la Fédération congolaise de football pour compléter, pour les deux ans restants, les postes restés vacants à cause de la suspension de l'ancien président et la démission du vice- président.

Le nouveau président s'est engagé à faire de cette ligue une ligue forte et ambitieuse. Il a promis organiser un championnat compétitif et attractif. « Nous devons avoir des acteurs qui vont produire un spectacle de qualité », a-t-il déclaré.

Durant les deux années restantes du mandat en cours à la Fécofoot, un accent particulier sera mis sur la formation des entraîneurs à organiser en partenariat avec la Direction technique nationale.

« Sans entraîneur de qualité, on n'aura peut-être pas de joueurs de qualité », a-t-il précisé.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Les secrétaires généraux et des arbitres ne seront pas en marge de cette série de formation. Constant Auxence Salola sera aidé dans l'exercice de ses fonctions par Jean Pierre Packa, vice-président. Nicaise Kouendzé, Berjona Mbemba, Gracia Mboumbou Dinga, Yvon Saint Clair Mawana et Abrel Nkoua Ngami sont les membres.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2025 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.