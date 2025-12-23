Congo-Brazzaville: Ligue de Brazzaville de football - Constant Auxence Salola nouveau président

La Ligue départementale de Brazzaville a un nouveau président. Constant Auxence Salola a été élu au terme de l'assemblée générale élective tenue le 20 décembre au siège de la Fédération congolaise de football pour compléter, pour les deux ans restants, les postes restés vacants à cause de la suspension de l'ancien président et la démission du vice- président.

Le nouveau président s'est engagé à faire de cette ligue une ligue forte et ambitieuse. Il a promis organiser un championnat compétitif et attractif. « Nous devons avoir des acteurs qui vont produire un spectacle de qualité », a-t-il déclaré.

Durant les deux années restantes du mandat en cours à la Fécofoot, un accent particulier sera mis sur la formation des entraîneurs à organiser en partenariat avec la Direction technique nationale.

« Sans entraîneur de qualité, on n'aura peut-être pas de joueurs de qualité », a-t-il précisé.

Les secrétaires généraux et des arbitres ne seront pas en marge de cette série de formation. Constant Auxence Salola sera aidé dans l'exercice de ses fonctions par Jean Pierre Packa, vice-président. Nicaise Kouendzé, Berjona Mbemba, Gracia Mboumbou Dinga, Yvon Saint Clair Mawana et Abrel Nkoua Ngami sont les membres.