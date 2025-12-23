Congo-Brazzaville: 80 ans des Nations Unies - Un échange interactif avec la jeunesse estudiantine

Dans le cadre de la commémoration du 80e anniversaire des Nations unies, le coordonnateur résident (RC), accompagné des représentants des agences du système des Nations unies, a animé, le 23 décembre, une causerie-débat avec les étudiants de l'Université Denis-Sassou-N'Guesso.

Cette rencontre a offert un espace d'échange ouvert et interactif pour mieux faire connaître le système des Nations unies, son fonctionnement et ses relations avec le gouvernement congolais, tout en écoutant les attentes et préoccupations de la jeunesse congolaise et d'ailleurs qui fait l'objet de toutes les attentions, d'autant plus qu'elle constitue à la fois un atout et un défi économique et social.

Plusieurs thématiques ont été au coeur des échanges avec les étudiants de cette université, parmi lesquelles : l'emploi des jeunes ; les relations SNU - Gouvernement ; les actions concrètes des Nations unies sur le terrain, notamment dans les domaines du changement climatique, de la délinquance juvénile, de l'énergie, de la recherche et de l'urbanisme.

« La causerie de ce jour qui s'inscrit dans le cadre du 80e anniversaire des Nations unies constitue une opportunité d'échanger sur de sujets importants relatifs à la coopération entre les Nations unies et le Congo. C'est un espace libre qui permet aux Nations unies d'écouter une fois de plus la voix de la jeunesse et de la porter dans toutes ses interventions avec et pour les jeunes », a déclaré Abdourahamane Diallo, coordonnateur résident des agences du système des Nations unies au Congo.

Considérant la rencontre de moment fort de dialogue, de pédagogie et d'engagement, illustrant la volonté des Nations unies de construire avec la jeunesse congolaise des solutions durables et inclusives, le coordonnateur résident a salué l'engagement des autorités congolaises qui oeuvrent à mettre en place des politiques et programmes susceptibles de produire les fruits de ce dividende démographique avec l'appui du système des Nations unies.

Par ailleurs, évoquant la stratégie Jeunesse 2030 lancée par le secrétaire général des Nations unies en 2018 qui reconnaît le rôle essentiel des jeunes dans la promotion de sociétés durables, inclusives et pacifiques, Abdourahamane Diallo a rappelé aux étudiants les six pôles d'actions prioritaires définis par les Nations unies en République du Congo.

Il s'agit, a-t-il fait savoir, du Développement des compétences de vie ; des Services de santé pour les ados et jeunes ; de l'Employabilité ; la Délinquance juvénile ; la Politique nationale de la jeunesse et la Mobilisation des partenaires au développement.

Selon lui, la mise en oeuvre de ces pôles d'actions ont permis, entre autres, à plus de 100 000 adolescents et jeunes bénéficiaires des services de prévention sur la santé sexuelle et reproductive, y compris la prévention du VIH/sida ; mais aussi le renforcement des compétences numériques de 1515 adolescents et jeunes dans les formations sur les compétences et les métiers du numérique.