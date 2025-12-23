Congo-Brazzaville: Bilan du quinquennat - Environ 40 000 jeunes intégrés à la Fonction publique entre 2021 et 2025

Le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, qui a présenté le 22 décembre le livre « En toute transparence, le bilan du quinquennat (2021-2026) », a annoncé le recrutement d'environ 40 000 jeunes congolais à la Fonction publique entre 2021 et 2025.

Le chef du gouvernement a, d'entrée de jeu, rappelé aux parlementaires que le président de la République a choisi le livre comme outil didactique pour rendre compte à moins de trois mois de la fin de son mandat. Selon Anatole Collinet Makosso, il s'agit d'un acte de transparence, de redevabilité et de responsabilité. Cet ouvrage de 152 pages, préfacé par le président de la République, Denis Sassou N'Guesso, retrace les indicateurs macroéconomiques clairs, les avancées sectorielles structurantes, les progrès sociaux tangibles, les engagements internationaux assumés.

Concernant par exemple le taux de chômage global, Anatole Collinet Makosso a annoncé qu'il est passé de 47 % en 2020 à 42 % en 2025 et le chômage des jeunes de 22 % en 2020 à 19 % en 2025, se plaçant ainsi dans le cercle de la moyenne régionale. « Au cours de la période 2021-2023, 25 049 jeunes ont été intégrés dans la fonction publique en qualité d'agents civils de l'État. Dans cette même lancée, ainsi que dans le cadre de la campagne cumulée de recrutement au titre des années 2024 et 2025, 15 000 autres jeunes sont en cours d'intégration. Ainsi, entre 2021 et 2025, environ 40 000 jeunes congolais auront intégré la fonction publique. Ce n'est pas rien », a-t-il annoncé.

Pour une meilleure compréhension du livre, le Premier ministre a longuement évoqué les progrès accomplis sans oublier les engagements internationaux. S'agissant par exemple des indicateurs macroéconomiques, il a rappelé que le président de la République a engagé le pays en 2022 dans un accord avec le Fonds monétaire international (FMI) pour une Facilité élargie de crédit (FEC). « En 2025, l'accord est conduit à son terme, confirmant ainsi la restauration de la discipline budgétaire et la crédibilité du pays. Entre-temps, la dette publique est passée de plus de 110% en 2020 à 83% en 2025, avec à la clé la réduction de la dette extérieure et l'extinction de la dette toxique, même si la dette intérieure reste relativement élevée pour maintenir pour le paiement des salaires, pensions et autres fils sociaux en même temps que l'on amortissait la dette de marché », a-t-il expliqué.

Plus de 2 267 décrets et 3 545 arrêtés publiés en cinq ans

Parlant de l'action parlementaire, il a indiqué que près de 250 lois ont été promulguées pendant ce quinquennat, 2 267 décrets et 3 545 arrêtés publiés. Le but étant de faire en sorte que les lois ne demeurent pas lettre morte mais qu'elles soient tout de suite accompagnées des décrets et des textes d'application.

« Ce livre ne clos pas un cycle, il ouvre une perspective. Il projette vers l'horizon 2063 afin d'inscrire pleinement le Congo dans l'agenda africain et mondial avec lucidité, ambition et responsabilité. Je vous invite donc à vous approprier ce document, à en faire un instrument de travail, un support pour vos commissions, vos rapports, vos orientations et vos propositions. Il est destiné à évaluer, à corriger, à améliorer et à anticiper », a-t-il souligné, précisant que le Congo avance peut-être parfois lentement "mais avec constance et détermination... Ce mouvement est irréversible car il repose sur une volonté politique affirmée et sur l'engagement de celles et ceux qui incarnent la souveraineté nationale."

Le président de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, qui a ouvert cette journée parlementaire, a rappelé que malgré le contexte international et national chahuté et entravé par des difficultés de toute nature, le président de la République oeuvrait sans relâche à la consolidation de la paix et à la mise en place des bases du développement durable. « Ce bilan met en lumière les efforts accomplis au cours d'un quinquennat marqué par les choix politiques structurants, la préservation de la stabilité nationale et la promotion de la justice sociale", tout en évoquant "l'essor des cultures agricoles qui s'étend désormais à perte de vue sur la quasi-totalité des quinze départements de notre pays... Les grandes leçons de l'histoire affirment qu'une nation se construit autant par ses victoires que par les épreuves qu'elles surmontent », a-t-il déclaré en substance.

Prenant acte de cette présentation, le président du Sénat, Pierre Ngolo, a salué la volonté de rompre avec la dépendance excessive et de consolider une croissance résiliente. « Par cet ouvrage, nous saisissons que le quinquennat qui s'achève a été celui des défis majeurs, mais aussi des réponses courageuses. Il a été marqué par la résilience, la persévérance et la détermination. Dans un monde fracturé, dans un environnement instable, notre pays a su tenir le cap. J'ose formuler le voeu que nous, parlementaires et travailleurs du Parlement, nous nous élevions au-dessus de nos admirations partisanes, pour transmettre au peuple avec responsabilité et sincérité le message de la vérité et de l'espoir fermement placé sur la trajectoire de la paix, de la stabilité et du développement durable », a-t-il dit, estimant que les enseignements tirés de cette rencontre renforcent leur engagement commun au service de la République, de la stabilité nationale.