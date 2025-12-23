Ile Maurice: Clency Géry lance «Tanpet», un album entre tempête intérieure et espérance

Le nouvel album de Clency Géry, intitulé Tanpet, a été officiellement lancé le 16 décembre au Centre social Marie Reine de la Paix, à Port-Louis. Le lancement s'est déroulé devant une audience conquise, les yeux brillants d'émotion, venue partager un moment à la fois chaleureux et authentique. Guitare à la main, l'artiste a su instaurer une atmosphère intime dès les premières notes, transportant le public au fil de compositions empreintes de sensibilité et de sincérité.

Les morceaux ont résonné dans la salle, révélant toute la profondeur de son univers musical, entre émotion, poésie et engagement. Tout au long du lancement, Clency Géry a pu compter sur la présence constante de son épouse à ses côtés. À un moment du concert, elle lui a spontanément apporté son médiator, qu'il avait oublié, avant de l'accompagner en choeur sur certains extraits. Ce geste simple et complice a ajouté une touche d'émotion et d'authenticité supplémentaire à ce lancement.

Pourquoi «Tanpet» ?

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Interrogé sur le choix du titre de l'album, Clency Géry a expliqué que Tanpet (tempête) fait directement référence à l'Évangile selon saint Marc (4:35), lorsque Jésus apaise la tempête : «J'ai pris toute l'histoire de l'Évangile et j'en ai fait le refrain. Dans notre vie quotidienne, on traverse tous des tempêtes et sur le nom de Jésus, on nous dit : "Arrête ta tempête".» Initialement, deux titres étaient envisagés pour l'album : Crier l'amour, composé en premier, et Tanpet. «Finalement, Tanpet s'est imposé ; le père Fabien ayant aussi fait ce choix»,a précisé Clency Géry. Un choix qui résonne profondément avec les thèmes abordés dans l'album : les épreuves du quotidien, le suicide, la toxicomanie, mais aussi la quête de paix et de réconfort.

C'est notamment à travers des rencontres humaines fortes que le projet a pris tout son sens. Clency Géry a raconté comment le père Patrick Fabien l'a amené à chanter auprès de personnes souffrant de dépendances, dès le matin, pour leur apporter apaisement et réconfort. «Le père Fabien a pris le temps d'écouter mes chansons. En tant que théologien, il voulait comprendre ce que je disais vraiment. Et Tanpet, on a vu que c'était notre état à tous, dans notre vie de tous les jours», a-t-il expliqué. Conçu comme un véritable cheminement spirituel et humain, Tanpet se déploie comme un parcours intérieur. Clency Géry a souligné : «Quand on écoute ce long album, c'est comme un petit chemin que l'on fait avec ces chansons, pour se sentir mieux. Ça commence par une tempête et ça se termine par Ils sont heureux.»

Le père Patrick Fabien est, quant à lui, revenu sur la genèse du projet : «J'ai entendu Clency Géry chanter pour la première fois lors de la messe inoubliable du 31 octobre 2024, où nous étions tous vêtus de blanc. Touché par sa voix, je lui ai alors proposé de le produire. Le projet a mûri pendant sept mois, avant de se concrétiser à un moment inattendu, en mai, alors qu'une véritable tempête s'abattait sur moi. Avec l'accord de l'évêque, j'ai pu mener ce projet à bien. La production de l'album arrive aujourd'hui à sa phase finale, avec Clency, son épouse Isabelle et leur fille Valérie, entourés d'un arrangeur, d'un directeur artistique, de solistes, d'un choeur et de musiciens de renom, dont Jason Heerah.»

La promotion de Tanpet se poursuivra sur le terrain. «Chaque week-end, à partir du week-end prochain (NdlR, dernier), ils seront présents dans différentes paroisses pour chanter et présenter l'album», a annoncé le père Fabien. Les premières étapes ont débuté au Sacré-Coeur les 20 et 21 décembre, avant de se poursuivre à Pointe-auxSables les 24 et 25 décembre, puis à Mont-Roches les 27 et 28 décembre. Le programme se poursuivra en janvier à Notre-Dame-de-Lourdes (3 et 4 janvier), de nouveau à Pointe-aux-Sables (10 et 11 janvier), puis à Saint-Patrick (17 et 18 janvier) et à Saint-Paul (24 et 25 janvier). La tournée se prolongera en février avec des passages à Sainte-Hélène (31 janvier et 1er février), SainteAnne et Sainte-Odile (7 et 8 février), Sainte-Thérèse (14 et 15 février), avant de s'achever à La Visitation les 21 et 22 février.

L'album Tanpet s'enrichit également de plusieurs collaborations vocales. Aux côtés de Clency Géry et d'Isabelle Géry, auteurs, compositeurs et interprètes de l'album, on retrouve plusieurs artistes en featuring, notamment Valérie Barrero, Annick Lafleur, Ludmila Ono, Laura Beg et le père Laurent Rivet. Les arrangements ont été confiés à Elvis Heroseau, tandis que l'édition a été assurée par Patrick Fabien. La direction artistique a été portée par Dean Purgas, avec Megane Lebrasse à la direction créative et à la photographie.

Composé de 21 morceaux, tous enracinés dans l'Évangile et dans la vie des plus pauvres, Tanpet est proposé au prix de Rs 500 l'unité. L'album est disponible au 5772 2488.