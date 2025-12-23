Gabon: Les enfants de Fougamou dans la ferveur de « Noël Ensemble » du couple présidentiel

Les populations de Fougamou ont vibré au rythme de « Noël Ensemble », ce samedi dernier. Evénement empreint de solidarité, de partage et surtout festif est porté par Zita et Brice Clotaire Oligui Nguema, couple présidentiel en faveur des enfants issus de familles vulnérables. Ces enfants et familles du chef-lieu du département de Tsamba-Magotsi, situé dans la province de la Ngounié, ont exprimé toute leur gratitude à l'égard du couple présidentiel .

Les enfants étaient heureux. Le couple présidentiel vient de dessiner le sourire sur leurs différents visages. On pouvait lire le bonheur en eux. L'événement a été précédé, le 15 décembre, par la présentation des civilités au Gouverneur de la province, Francis Oyinamono, par la délégation représentant le couple présidentiel. Cette rencontre protocolaire a permis de poser les bases de la mission, de rappeler les objectifs de l'opération « Noël Ensemble », et d'échanger sur les réalités sociales locales liées à l'enfance vulnérable.

La cérémonie, haute en couleur et riche en émotions, s'est ouverte par une série d'allocutions. Le Maire de la commune de Fougamou, Joseph Moutandou Mboumba, a souhaité la bienvenue aux délégations et salué l'initiative présidentielle.

Il a été suivi par le chef de mission et représentant du couple présidentiel, Chriss Ornal Mbouendi, qui a rappelé l'esprit de partage et de solidarité qui fonde cette action.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le représentant des enfants du département, le jeune Onyx Nyama, a ensuite pris la parole pour exprimer toute la reconnaissance de ses camarades, avant l'allocution du Gouverneur de la Ngounié, Francis Oyinamono, qui a souligné l'importance de l'attention portée aux enfants, espoirs de la nation.

L'événement a aussi été marqué par de nombreux moments ludiques : jeux sur toboggan et trampoline, animations musicales et danses ont rythmé la journée. Les enfants ont été comblés par la distribution de nombreux cadeaux, le tout dans une ambiance joyeuse et chaleureuse.