Sénégal: Dépenses sociales et environnementales - Plus de 9 milliards FCFA déclarés par le secteur extractif en 2024

Le rapport ITIE 2024 met en lumière l'ampleur des contributions sociales et environnementales du secteur extractif au Sénégal. Selon les données publiées ce mardi 23 décembre par l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE), les entreprises extractives ont déclaré plus de 9 milliards de FCFA au titre des dépenses sociales et environnementales au cours de l'année.

Les dépenses sociales représentent à elles seules 6,66 milliards de FCFA, dont 75 % proviennent du secteur minier. Ces fonds sont principalement destinés à soutenir les communautés locales à travers des actions dans les domaines de l'éducation, de la santé, des infrastructures communautaires et du développement local. Cette contribution confirme le rôle central des activités minières dans le financement des projets sociaux liés aux zones d'exploitation.

Par ailleurs, les dépenses et taxes environnementales ont dépassé 3 milliards de FCFA. Ces ressources sont affectées à la prévention des impacts environnementaux, à la réhabilitation des sites, ainsi qu'au respect des normes environnementales imposées aux entreprises extractives. Elles constituent un levier important pour renforcer la protection de l'environnement face aux défis liés à l'exploitation des ressources naturelles.

Le rapport identifie plusieurs principaux contributeurs, parmi lesquels figurent GCO, ICS, SGO, PMC, CDS, BOTO SA, SOCOCIM, BMCC, SOMIVA, SSPT, GECAMINES, COGECA, DANGOTE, SMC et CSE, entre autres. Leur participation reflète l'engagement croissant des entreprises à se conformer aux exigences de transparence et de responsabilité sociale et environnementale.

À travers ces chiffres, l'ITIE Sénégal souligne l'importance de la transparence dans la gestion des ressources extractives et invite les acteurs publics et privés à renforcer le suivi de l'utilisation de ces fonds afin qu'ils bénéficient effectivement aux populations et à l'environnement.