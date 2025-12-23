Sénégal: Rapport ITIE 2024 - Les industries extractives dominent les exportations sénégalaises

Rendu public ce mardi, le rapport 2024 de l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE) met en lumière le poids déterminant du secteur extractif dans les exportations du Sénégal. Selon les données publiées, l'or, l'acide phosphorique et le pétrole brut constituent les principaux produits exportés, représentant des centaines de milliards de francs CFA.

L'or arrive en tête des exportations extractives. Il représente 44 % des exportations, pour une valeur estimée à 501,95 milliards de FCFA. Ce résultat confirme la place stratégique du métal jaune dans l'économie nationale, portée notamment par l'activité minière industrielle.

L'acide phosphorique occupe la deuxième position avec 25 % des exportations, générant 287,52 milliards de FCFA. Ce produit, issu de la transformation du phosphate, reste un pilier historique des exportations sénégalaises, en particulier vers les marchés internationaux des engrais.

Le pétrole brut s'impose également comme un produit majeur. Les exportations liées à l'or noir dépassent 641 milliards de FCFA, soulignant l'importance croissante du secteur pétrolier dans la structure des recettes d'exportation du pays.

Ces chiffres, issus du rapport ITIE 2024, illustrent la forte dépendance du Sénégal aux ressources naturelles dans son commerce extérieur. Ils relancent également le débat sur la nécessité de renforcer la transparence, la gouvernance et la transformation locale des ressources extractives afin de maximiser leur impact sur le développement économique et social du pays.