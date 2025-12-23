Sénégal: Secteur extractif - Près de 456 milliards FCFA générés en 2024 au pays

Le secteur extractif sénégalais confirme son rôle moteur dans l'économie nationale. Selon le Rapport ITIE 2024 rendu public ce mardi 23 décembre (Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives), les revenus générés par ce secteur ont atteint 455,99 milliards de FCFA en 2024, contre 380 milliards de FCFA en 2023, soit une progression significative d'une année à l'autre.

Cette performance reflète la dynamique croissante des industries extractives et leur contribution accrue aux finances publiques. En effet, le rapport souligne que 435,82 milliards de FCFA ont été versés directement au budget de l'État en 2024, contre 346,19 milliards de FCFA en 2023.

Cette évolution représente une hausse globale de 19,99 % des revenus, équivalente à 75,99 milliards de FCFA supplémentaires par rapport à l'année précédente. Une croissance qui illustre non seulement l'amélioration de la collecte des revenus, mais aussi les efforts continus en matière de gouvernance et de transparence dans la gestion des ressources naturelles.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

L'ITIE Sénégal met ainsi en évidence l'importance stratégique du secteur extractif dans le financement des politiques publiques et le développement économique du pays. Ces résultats renforcent également la nécessité de poursuivre les réformes visant à assurer une exploitation responsable, équitable et transparente des ressources naturelles au bénéfice de l'ensemble des citoyens.