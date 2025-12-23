Sénégal: Hydrocarbures - 2024, une année historique pour le pays

L'année 2024 marque un tournant majeur dans le secteur extractif sénégalais. Selon le Rapport ITIE 2024, publié mardi 23 décembre par l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives du Sénégal (ITIE-Sénégal), les revenus issus des hydrocarbures ont connu une progression spectaculaire, portée notamment par l'entrée en production du champ pétrolier de Sangomar en juin 2024.

Cette mise en production constitue un événement historique pour le pays. Elle a permis une hausse significative des recettes publiques issues du secteur pétrolier et gazier. En un an, les revenus des hydrocarbures ont augmenté de 47,1 milliards de FCFA, traduisant l'impact direct de Sangomar sur les finances nationales.

D'après les chiffres du rapport, les recettes hydrocarbures sont passées de 30,65 milliards de FCFA en 2023 à 77,70 milliards de FCFA en 2024, soit plus du double en l'espace d'une année. Une évolution qui confirme le rôle stratégique désormais occupé par les ressources pétrolières dans l'économie sénégalaise.

L'ITIE souligne que cette croissance renforce les attentes en matière de bonne gouvernance, de transparence et de gestion responsable des revenus extractifs. L'enjeu est de taille : transformer cette manne financière en levier de développement durable, au bénéfice de l'ensemble de la population.

Avec ces résultats, 2024 s'impose comme une année historique pour les hydrocarbures au Sénégal, ouvrant une nouvelle ère économique, tout en posant les bases d'un débat national sur l'utilisation et la redistribution des revenus pétroliers et gaziers.