La grande cour de l'Institut Français du Sénégal à Saint-Louis a abrité, le week-end dernier, un concert de Ivalmok, un artiste multidisciplinaire d'origine togolaise en résidence à la Villa Saint-Louis Ndar. Une occasion qui lui est offerte pour la présentation de son premier album intitulé «ALAFIA». Sa recherche artistique croise musique, corps et technologies, et dialogue entre héritages africains et formes contemporaines. Il nourrit de grandes ambitions pour sa carrière d'artiste.

De son vrai nom Adjamlan Comlavi Joël et connu sous son nom d'artiste Ivalmok, l'artiste togolais est ingénieur de son et beatmaker. Il est aussi danseur, interprète et chorégraphe. «Je suis un peu dans un travail de recherche hybride. Le corps, le son, la technologie, tout cela ensemble que nous vivons chaque jour avec nos téléphones et tout. J'essaie de voir c'est quoi l'impact sur nous et dans l'avenir, ça va devenir quoi.

Donc ce sont les questions sur lesquelles je travaille depuis 2021 avec le projet Identité Hybride. Identité Hybride, la question, comme je viens de la poser, d'ici, disons, encore 50 ans, nos quotidiens, ça va devenir quoi ? Vu le développement des technologies, l'IA et tout, qui rend les choses faciles maintenant, on renvoie les gens dans des boulots et tout, que l'IA remplace le poste et tout cela porte un peu un danger, une question à poser», s'est-il interrogé.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Ce sont autant de questions auxquelles il tente de trouver des réponses. «Je me questionne sur cela. Je ne veux pas donner une réponse, mais c'est un apport de solution, de réfléchir comment on peut utiliser ces technologies qui viennent à nous et comme je suis danseur et aussi je travaille dans le son, j'ai mis ces matières-là ensemble pour pouvoir débattre le sujet», a-t-il déclaré. Bien qu'il ait séjourné trois fois au Sénégal, c'est la première fois, dit-il, qu'il visite la ville de Saint-Louis, où il séjourne à la Villa Ndar, pour la présentation de son premier album intitulé «ALAFIA».

«J'étais déjà à Dakar et Toubab Dialaw pour un stage de deux semaines. J'adore le Sénégal, parce que l'identité culturelle ici est très accentuée et vous êtes resté très traditionnel, surtout votre langue et votre culture, le "mbalax", vous ne lâchez pas.

Dans toutes les compositions de musique, quand on entend la première note on sait en même temps que c'est le Sénégal, donc j'adore bien le Sénégal et cela me permet de pouvoir vraiment travailler sur la question d'identité vers les nouvelles technologies aussi, connaître les gens d'ici, partager avec eux, avoir leurs intentions, qu'est-ce qu'ils en pensent de ces questions-là et tout», a soutenu l'artiste qui a plongé son public dans une ambiance explosive, le week-end dernier, lors d'un concert offert tenu à l'Institut Français du Sénégal à Saint-Louis.

À la question à savoir comment son style musical est perçu au Togo, son pays d'origine, l'artiste dira que pour le moment, c'est un projet propre à lui et il essaie de le découvrir. «Il y a d'autres qui adhèrent et me donnent des idées, il y a d'autres, c'est maintenant, ils veulent comprendre et c'est à moi de vraiment travailler pour leur faire comprendre. S'ils ne le comprennent pas, cela veut dire que je passe mal aussi le message. Donc j'y travaille toujours», a-t-il rassuré.

Ses perspectives se résument surtout sur la formation et l'information. Son séjour à Marseille et Paris lui ont permis d'échanger avec les gens surtout les artistes. «Là-bas, la technologie est beaucoup plus avancée qu'ici. La composition de musique là-bas, c'est complètement autre chose. C'est vraiment une expérimentation que les gens ne connaissent pas encore ici. J'ai découvert quelque chose-là, donc je veux la faire découvrir ici aussi. C'est ça l'idée», a-t-il expliqué.

A travers son premier album, l'artiste se lance ainsi dans l'arène de l'industrie musicale. «Pour le moment, j'ai fait sept titres, puisque moi-même je suis compositeur. J'ai fait les bases, j'ai fait écouter aux gens, ils ont apporté des idées et tout, on a amélioré comme il faut», a-t-il conclu.