La communauté mouride célèbrera, le 11 janvier prochain, le magal de Darou Salam Keur Madiop Sérère. C'est un évènement religieux qui draine, chaque année, des milliers de talibés qui y convergent pour commémorer la rencontre entre Serigne Ismaïla Diouf Nouroulla et le 3ème Khalife général des Mourides. Le Comité régional de développement (CRD) tenu à cet effet a permis de poser quelques préoccupations relatives au bitumage des axes routiers Typ -Darou Salam Keur Madiop Sétère -Ndiène Lagane.

Le bitumage des axes routiers Typ-Darou Salam Keur Madiop Sérère et Ndiène Lagane, sur une distance de 20 km, constituent l'une des principales préoccupations du comité d'organisation du magal de Darou Salam Keur Madiop. Son bitumage constitue un besoin pressant des populations de cette zone du département de Mbacké. Cette doléance et d'autres préoccupations ont été posées au cours du Comité régional de développement (CRD) consacré à ce grand rassemblement religieux, prévu le 11 janvier 2026.

El Hadji Babacar Tine, le président du comité d'organisation explique : «Darou Salam-Ndiène Typ et Ndiène est une piste très sablonneuse, très fréquentée et très impraticable. C'est une vieille doléance de Serigne Ismaïla Diouf Nouroulla. Beaucoup de véhicules qui quittent Kaolack, durant le grand magal, empruntent ce tronçon. Nous sollicitons du président de la République Son excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye et de son Premier ministre Monsieur Ousmane Sonko le bitumage de cette route».

A cela vient s'ajouter les besoins d'eau et de prise en charge sanitaire. «Notre forage, réalisé en 1985, est dans un état de vétusté très avancé. L'eau est devenue rougeâtre et impropre à la consommation. Nous demandons la réalisation d'un nouveau forage. Nous voulons que le décret d'application de l'érection de notre case de santé en poste de santé soit matérialisé.»

L'adjoint au gouverneur de Diourbel chargé du Développement, Djibril Diop, qui présidait la rencontre, engage ses services à œuvrer pour la réussite de ce magal. Ce magal commémore la rencontre entre Serigne Ismaïla Diouf Nouroulla et Serigne Abdoulahat Mbacké, 3ème Khalife général des Mourides.