Le Directeur général de l'Agence Sénégalaise de Réglementation Pharmaceutique (ARP), Alioune Abba Talib Diouf, a inauguré hier, lundi 22 décembre 2025, les bureaux de l'antenne du Pôle Nord de leur agence, en présence du Secrétaire général du Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique, Sérigne Mbaye. Cette antenne, qui couvre les régions de Saint-Louis, Louga et Matam, fait partie d'une initiative nationale visant à décentraliser les politiques de santé et à garantir l'accès à des médicaments de qualité.

La cérémonie a été présidée par l'adjoint au Gouverneur de Saint-Louis, Sidy Guissé Diongue, venu représenter le Ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique.

Cette cérémonie d'inauguration de l'antenne du Pôle Nord de l'Agence Sénégalaise de Réglementation Pharmaceutique (ARP) fait suite à celle de Kaolack, avec le pôle qui est installé à Kaolack et qui couvre la zone Centre : Kaolack, Diourbel, Kaffrine et Fatick. «La particularité de cette territorialisation des politiques publiques, notamment les politiques de santé fait suite aux zones qui ont été identifiées dans le projet de développement national du Sénégal.

Les pôles de développement qui sont au nombre de huit (08) seront également couverts par des antennes de l'Agence Sénégalaise de Réglementation Pharmaceutique (ARP), afin d'accompagner nos autorités. Ceci pour avoir une meilleure santé, pour apporter aux populations des médicaments de qualité, des médicaments abordables, mais également disponibles», a déclaré Alioune Abba Talib Diouf, Directeur général de l'ARP. Des efforts qui visent à lutter contre tout ce qui n'est pas médicament.

M. Diouf a saisi également l'occasion pour rappeler quelques-unes parmi les fonctions réglementaires de l'ARP qui sont au nombre de neuf (9). Et parmi ces fonctions réglementaires, «il y a l'inspection, il y a la surveillance du marché et la pharmacovigilance permettant de busquer tout ce qui est contraire à nos lois et règlements et d'y mettre un terme. La surveillance du marché également permet de savoir quels sont les produits qui circulent.

Et parmi ces produits, quels sont ceux qui sont réglementés et tolérés par les autorités et ceux qui sont interdits pour les retirer du marché. Et enfin, la pharmacovigilance permet de savoir quels sont les effets secondaires de l'utilisation de nos produits, mais également des mauvais produits. Ce sont des fonctions régaliennes de l'ARP qui les exercera dans le tout le territoire national, y compris pour toutes les affaires en cours ou à venir», a-t-il précisé.

L'adjoint au Gouverneur de Saint-Louis, Sidy Guissé Diongue, a, quant à lui, exprimé sa joie d'avoir présidé cette cérémonie, au nom du Ministre de la Santé et de l'Hygiène Publique. «Cette journée constitue un moment important pour notre système de santé en général et pour le secteur pharmaceutique en particulier. En effet, elle marque la volonté du Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique, d'être au plus près des populations pour une meilleure prise en charge de leurs préoccupations en matière de santé. Elle traduit également notre engagement à contribuer de manière significative à la territorialisation des politiques publiques», a-t-il fait savoir.

Selon lui, la déconcentration des activités de l'Agence Sénégalaise de Réglementation Pharmaceutique représente un acte à la fois symbolique et essentiel. L'ARP, a-t-il rappelé, a pour mission de réglementer, de réguler, mais aussi de contrôler le secteur pharmaceutique, particulièrement les médicaments, les dispositifs médicaux, les vaccins et autres produits de santé. «Depuis sa création, l'ARP, dont le siège est à Dakar, a entrepris d'ouvrir des antennes dans les régions conformément au décret portant sa création et fixant ses règles d'organisation et de fonctionnement», a-t-il ajouté.

Avant d'engager tous les acteurs à soutenir la coordination du Pôle Nord de l'ARP afin de garantir le succès de ses interventions. «Seule une collaboration efficace, le pôle ARP et les autres acteurs régionaux, peut mener à cette réussite. Pour sa part, l'équipe de coordination devra faire preuve d'ouverture envers les professionnels de santé et les populations. Leur manifester de l'écoute et resté très attentif à leur préoccupation», a-t-il recommandé.