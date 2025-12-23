Sénégal: Premier message officiel de l'archevêque de Dakar, Mgr André Gueye - Une théologie de la paix ancrée dans le réel sénégalais

À l'occasion de la fête de Noël, l'archevêque de Dakar, Mgr André Guèye, a délivré son premier message officiel depuis sa prise de fonction, le 3 mai 2025, lors d'une rencontre avec la presse tenue hier, mardi 22 décembre. Placé sous le signe de l'amour, de la paix, du pardon et de l'espérance, son propos invite les Sénégalais à être des artisans de paix au quotidien. Inscrivant son message dans les réalités sociales du pays, il a particulièrement insisté sur la réconciliation, la justice et la solidarité envers les plus vulnérables. Un appel spirituel, au croisement de la foi chrétienne et des défis contemporains du Sénégal.

Dans une atmosphère sobre et de recueillement, Mgr André Guèye a appelé l'ensemble de la population sénégalaise, croyants comme non-croyants, à être des artisans de paix dans la vie quotidienne, soulignant que Noël ne saurait être réduit à une célébration rituelle, mais constitue avant tout un appel à une transformation intérieure et collective. S'appuyant sur la naissance de Jésus, célébrée le jour de Noël, Mgr André Gueye, a placé son message inaugural sous le signe de l'amour.

S'adressant d'abord aux fidèles du Christ, il les a exhortés à magnifier à nouveau les merveilles de Dieu dans leurs vies personnelles et dans l'histoire du peuple sénégalais. Il a rappelé que le mystère de Noël révèle la plénitude de l'amour de Dieu, prenant notre condition de chair, en l'Enfant Jésus, « verbe de Dieu, parole incarnée, le Fils du Très-Haut », conformément à l'annonce faite par l'ange Gabriel l'envoyé du ciel l'a annoncé à la bienheureuse

Vierge Marie. « En célébrant de nouveau sa naissance, ce n'est pas un simple souvenir que nous célébrons, mais bien le mystère de Dieu Lui-même qui est parmi nous, Dieu avec nous, Emmanuel, et qui, aujourd'hui, en cette fête de Noël et sans cesse nous offre son amour, sa paix et sa miséricorde » a déclaré Mgr André Gueye. Et d'ajouter : « Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Telle fut la proclamation de la bonne nouvelle de Noël par les anges du Ciel ».

UN APPEL AU PARDON

Pour l'archevêque de Dakar, la gloire de Dieu se manifeste pleinement lorsque que les hommes vivent en paix sur la terre. C'est pourquoi, a-t-il soutenu au cours de son adresse : « Noël rime avec la paix et fait naître l'espérance d'une paix véritable dans les cœurs, dans les familles, dans la société, dans notre pays et dans le monde, une paix fruit de la justice et de la vérité, une paix renforcée et pérennisée par le pardon et la miséricorde ».

Cette paix, selon lui, commence par l'accueil du message de Noël, par lequel Dieu offre de nouveau à chaque personne sa paix, afin de rendre possible une triple réconciliation. Elle passe d'abord par la réconciliation avec soi-

même, lorsque l'écart entre ce que nous sommes et ce que nous voudrions être devient source de malaise intérieur. Elle suppose également une réconciliation avec Dieu, lorsque, les croyants, s'éloignent de Sa lumière et de Son appel. Enfin, elle se concrétise dans la réconciliation avec les autres, au sein de la famille, sur les lieux de travail, dans le quartier, et plus largement dans tous les espaces de la vie sociale. « Noël nous offre une occasion propice de refaire la paix dans nos relations personnelles, et d'offrir le pardon et la réconciliation.

C'est cela la paix dans les cœurs » a-t-il déclaré. Inscrivant son message dans le contexte national, Mgr André Guèye a insisté sur la nécessité d'une paix durable pour l'ensemble de la société sénégalaise : « Il faut le dire, c'est notre pays et société toute entière qui ont besoin de la paix véritable que nous espérons en cette fête de Noël et pour laquelle nous prions » a-t-il déclaré, évoquant particulièrement la Casamance, « où le Chef de l'État vient de lancer un appel en ce sens », mais aussi dans nos écoles, et dans l'ensemble des « foyers de tensions », appelés à s'engager sur la voie de la justice et de la réconciliation.

APPEL A L'ESPERANCE

Pour Mgr André Gueye, l'espérance constitue la prière fervente en cette veille de Noël. Lors de cette rencontre, il a tenu à orienter ses pensées vers ces hommes et femmes vivant dans la précarité, dans un contexte marqué par de profondes inégalités sociales. « Laissons-nous interpeller par le pape Léon XIV qui nous invite à limiter les dépenses de Noël, pour penser aux autres, aux plus pauvres et aux plus vulnérables et qui ne peuvent pas s'en sortir ou alors

Aux enfants, il a demandé de pas n'oublier leurs « frères qui n'auront aucun cadeau entre les mains et qui ne peuvent même pas y penser, à cause de la misère et de la guerre ».

S'adressant aux femmes, il a formulé des vœux empreints de sensibilité. «Que cette fête de Noël vienne renouveler chez toutes les mamans la joie de donner la vie et le désir de la protéger. Que Noël redonne l'espérance à toutes celles qui voudraient bien, enfin, étreindre un nouveau-né dans leur sein » a-t-il dit à l'endroit des femmes.

Il a également formulé l'espoir que Noël apporte « l'espérance d'un travail aux pères de famille et aux époux, confrontés au chômage et au manque d'emploi », avant de conclure par un message à l'endroit de la jeunesse. «Que Noël renforce l'espérance et le courage des jeunes à inventer leur destin et à prendre en charge leur vie, en toute responsabilité».