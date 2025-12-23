Cote d'Ivoire: Certification Iso 9001 - Le Trésor public réussit son audit de renouvellement sans aucune non-conformité

Démarré le 15 décembre 2025, l'audit de renouvellement du système de management de la qualité du Trésor public, inscrit dans le cadre du troisième cycle de certification à la norme Iso 9001 version 2015, a pris fin le 19 décembre 2025. La cérémonie de restitution des travaux s'est tenue au 7e étage de l'immeuble Sogefiha, à Abidjan-Plateau.

Les conclusions présentées par l'équipe d'auditeurs de l'Afnor, conduite par Yao N'Goran, ont confirmé que le système qualité du Trésor public demeure performant et dynamique. Après l'évaluation des principaux processus et des missions menées dans plusieurs circonscriptions financières de l'intérieur du pays, les auditeurs ont souligné que l'institution conserve un haut niveau de performance, s'inscrivant résolument dans une démarche d'excellence.

Après six années consécutives de certification, cet audit a permis de vérifier la conformité du système de management aux exigences normatives, légales, réglementaires et contractuelles, d'apprécier son efficacité dans l'atteinte des objectifs fixés et d'identifier des axes d'amélioration continue.

Au terme de l'évaluation, le Trésor public a enregistré 24 points forts, 24 pistes de progrès et zéro non-conformité, qu'elle soit mineure ou majeure. Les auditeurs ont notamment salué la créativité, l'innovation, l'amélioration de la conduite des activités ainsi que l'introduction de nouveaux applicatifs de gestion, ce qui justifie le nombre élevé de points forts relevés. Toutefois, cinq points sensibles ont été identifiés et feront l'objet d'une attention particulière.

La cérémonie s'est déroulée en présence virtuelle du directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique, Arthur Ahoussi, depuis Dakar. Se réjouissant des résultats obtenus, il a exprimé sa gratitude à l'ensemble des acteurs impliqués et réaffirmé l'engagement de l'institution à traduire les recommandations en plans d'actions rigoureux.

Il a également annoncé la volonté d'engager le Trésor public vers d'autres normes liées à la probité et à la gouvernance, afin de renforcer la confiance des citoyens. Engagé dans une dynamique d'amélioration continue, le Trésor public entend ainsi consolider son ambition : devenir une administration moderne, performante, intègre et résolument tournée vers le service du citoyen.