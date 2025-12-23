Cote d'Ivoire: Certification Iso 9001 - Le Trésor public réussit son audit de renouvellement sans aucune non-conformité

22 Décembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Patrick N'Guessan

Démarré le 15 décembre 2025, l'audit de renouvellement du système de management de la qualité du Trésor public, inscrit dans le cadre du troisième cycle de certification à la norme Iso 9001 version 2015, a pris fin le 19 décembre 2025. La cérémonie de restitution des travaux s'est tenue au 7e étage de l'immeuble Sogefiha, à Abidjan-Plateau.

Les conclusions présentées par l'équipe d'auditeurs de l'Afnor, conduite par Yao N'Goran, ont confirmé que le système qualité du Trésor public demeure performant et dynamique. Après l'évaluation des principaux processus et des missions menées dans plusieurs circonscriptions financières de l'intérieur du pays, les auditeurs ont souligné que l'institution conserve un haut niveau de performance, s'inscrivant résolument dans une démarche d'excellence.

Après six années consécutives de certification, cet audit a permis de vérifier la conformité du système de management aux exigences normatives, légales, réglementaires et contractuelles, d'apprécier son efficacité dans l'atteinte des objectifs fixés et d'identifier des axes d'amélioration continue.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Au terme de l'évaluation, le Trésor public a enregistré 24 points forts, 24 pistes de progrès et zéro non-conformité, qu'elle soit mineure ou majeure. Les auditeurs ont notamment salué la créativité, l'innovation, l'amélioration de la conduite des activités ainsi que l'introduction de nouveaux applicatifs de gestion, ce qui justifie le nombre élevé de points forts relevés. Toutefois, cinq points sensibles ont été identifiés et feront l'objet d'une attention particulière.

La cérémonie s'est déroulée en présence virtuelle du directeur général du Trésor et de la Comptabilité publique, Arthur Ahoussi, depuis Dakar. Se réjouissant des résultats obtenus, il a exprimé sa gratitude à l'ensemble des acteurs impliqués et réaffirmé l'engagement de l'institution à traduire les recommandations en plans d'actions rigoureux.

Il a également annoncé la volonté d'engager le Trésor public vers d'autres normes liées à la probité et à la gouvernance, afin de renforcer la confiance des citoyens. Engagé dans une dynamique d'amélioration continue, le Trésor public entend ainsi consolider son ambition : devenir une administration moderne, performante, intègre et résolument tournée vers le service du citoyen.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2025 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.