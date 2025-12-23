Cote d'Ivoire: Journées de l'immobilier Babimodays - La 4e édition se tient les 5 et 6 mars 2026 à Abidjan

« Connecter les marchés et accélérer la transition : l'innovation au service de l'immobilier africain ». Telle est la thématique centrale de la 4e édition des Journées de l'immobilier Babimodays, qui se tiendront les 5 et 6 mars 2026 à l'Ivoire Trade Center, à Abidjan-Cocody.

Selon Mariam Mahama, présidente du Club de l'immobilier Côte d'Ivoire (Cici), ces journées ont pour objectif de fédérer les métiers de l'immobilier, de promouvoir des pratiques responsables et transparentes, de créer des espaces de réflexion utiles et concrets et, surtout, de contribuer à faire d'Abidjan un véritable hub de l'immobilier en Afrique, capable de dialoguer avec les marchés voisins et internationaux.

Pour elle, cette 4e édition marque une nouvelle dimension. Elle se veut un véritable espace d'ouverture inter marchés grâce à la présence de délégations étrangères composées de professionnels de l'immobilier, notamment en provenance du Bénin, du Cameroun, du Maroc, de la Mauritanie et du Togo.

Au-delà des pays, elle a indiqué que des clubs immobiliers structurés seront également de la partie, notamment le Club immobilier du Sénégal, celui de l'océan indien, des Caraïbes-Guyane, ainsi que les clubs immobiliers de Marseille-Provence et de Toulon-Provence.

Dans son intervention, Mariam Mahama a également fait savoir que l'objectif est de connecter les marchés et de confronter les réalités de l'immobilier africain, avec Abidjan comme point d'ancrage.

Pour cette édition, il est annoncé, dans la soirée du 5 mars, « la Nuit de l'immobilier », un moment volontairement détendu et plus informel, mais tout aussi stratégique. Ce sera un espace de rencontres, de discussions libres et de réseautage, en compagnie de professionnels ivoiriens, de confrères étrangers et de clubs immobiliers.

Selon Maxime Assamoi, secrétaire général, l'un des temps forts de cet événement sera constitué des petits-déjeuners thématiques, de la présentation des 100 métiers de l'immobilier et des échanges autour de l'Intelligence artificielle (Ia).