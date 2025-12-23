Cote d'Ivoire: Dynamisation du commerce extérieur - Le GUCE-CI et la Direction générale des impôts prêts à échanger leurs données

Le GUCE-CI et la Direction générale des impôts ont signé un protocole d'accord visant l'échange de données, dans le but de renforcer la transparence, la fiabilité fiscale et la sécurisation des recettes liées au commerce extérieur.

Le Guichet unique du commerce extérieur de Côte d'Ivoire (GUCE-CI) et la Direction générale des impôts (DGI renforcent leur coopération administrative.

Les deux institutions ont signé, le 18 décembre 2025, un protocole d'accord portant sur la mise en place d'un cadre structuré d'échange de données. La cérémonie officielle s'est tenue à la Cité administrative du Plateau.

À travers cet accord, le GUCE-CI, conduit par son directeur général, Kitifolo Kignaman-Soro, s'engage à mettre à la disposition de la DGI les données issues de sa plateforme et des procédures du commerce extérieur. L'initiative vise à améliorer la fiabilité des informations fiscales, à renforcer la traçabilité des opérations et à consolider les mécanismes de contrôle et de conformité.

Du côté de la Direction générale des impôts, représentée par son directeur général adjoint, M'Bahia Bamba Maférima, ce partenariat est perçu comme un levier stratégique pour sécuriser davantage les recettes de l'État et élargir l'assiette fiscale. L'exploitation croisée des données devrait également permettre d'optimiser les actions de contrôle et d'accroître l'efficacité des missions fiscales.

Au-delà des aspects techniques, cet accord traduit la volonté commune des deux structures de travailler de manière concertée, dans une dynamique de modernisation de l'administration publique et de digitalisation des procédures. Transparence, performance et mobilisation accrue des ressources internes sont au cœur de cette collaboration, qui vise, in fine, à renforcer la facilitation du commerce extérieur et à soutenir le développement économique durable de la Côte d'Ivoire.