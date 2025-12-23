Cote d'Ivoire: Un pas décisif vers la prévision scientifique des rendements agricoles

Le Centre national de calcul de Côte d'Ivoire (Cncci) a abrité, du 15 au 19 décembre 2025, un atelier de formation consacré à la prévision des rendements agricoles à l'aide du modèle Cgms-Wofost, un outil de référence internationale en matière de modélisation des cultures.

Organisée par le Pôle de simulation numérique agriculture, cette session réunit ingénieurs, chercheurs, agro-météorologues et statisticiens autour d'un enjeu majeur : doter le pays d'un système moderne d'anticipation des productions agricoles.

À l'ouverture des travaux, le professeur Bamba Aboudramane, directeur de la Recherche, représentant le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, ainsi que le directeur général de la Recherche et de l'Innovation, le professeur Koné Tidiani, a souligné la portée stratégique de cette initiative.

Selon lui, face aux changements climatiques qui bouleversent les saisons et désorientent les producteurs, la maîtrise d'outils de prévision fiables devient indispensable. « Former nos experts à l'utilisation du Cgms-Wofost permettra un meilleur transfert de technologies vers les agriculteurs, afin d'améliorer les rendements, la productivité et la rentabilité », a-t-il indiqué.

Venue du Maroc, Meriem Alaouri, cheffe du Centre national du climat à la Direction générale de la météorologie, a partagé l'expérience de son pays, où le Cgms-Wofost est déjà opérationnel. Elle a rappelé que ce système, issu du Crop Growth Monitoring System européen, intègre des données météorologiques et agricoles afin de suivre la croissance des cultures et de prévoir les rendements. « Notre rôle ici est de montrer comment adapter ce modèle au contexte ivoirien et en faire un outil d'aide à la décision tout au long de la saison agricole », a-t-elle expliqué.

Pour Etté Kassi, ingénieur à la Direction de la météorologie nationale, cette formation vient renforcer les dispositifs existants. Déjà utilisateur de modèles de croissance des cultures, il voit dans Wofost un levier supplémentaire, capable de couvrir davantage de cultures, y compris celles de rente, et d'améliorer la qualité de l'information diffusée au monde agricole.

Au-delà de la formation, l'atelier ouvre la voie à la mise en place d'un Système national de prévision des rendements agricoles, appuyé par le Cncci, la Sodexam et le Cnra. Une avancée décisive vers une agriculture ivoirienne plus intelligente, anticipative et fondée sur les données.