Sénégal/Botswana: CAN 2025 - Pape Thiaw mise sur l'expérience pour composer son onze de départ contre le Botswana

Le sélectionneur national du Sénégal, Pape Thiaw, a misé sur l'expérience de ses cadres pour composer son onze de départ contre le Botswana, pour la première journée du groupe D de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025.

Thiaw a fait le choix de l'expérience et de la sécurité pour entamer la compétition contre les Zèbres du Botswana, avec l'objectif de prendre les trois points dans un groupe jugé abordable.

Voici le onze de départ du Sénégal : Édouard Mendy - Kalidou Koulibaly (capitaine), Moussa Niakhaté, Krépin Diatta, Ismaïl Jakobs - Idrissa Gana Guèye, Pape Guèye - Iliman Ndiaye, Sadio Mané, Ismaïla Sarr et Nicolas Jackson.