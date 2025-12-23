Afrique de l'Ouest: 2è session du Collège des Chefs d'Etats de l'AES - La BCID et la Télé de l'AES, deux outils stratégiques inaugurés

Le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré est arrivé tôt, dans la matinée du mardi 23 décembre 2025, à Bamako, au Mali, pour prendre part à la 2è session du Collège des Chefs d'Etats de l'Alliance des Etats du Sahel. A la suite du cérémonial d'accueil, les Chefs d'Etats de l'AES ont inauguré, successivement, la Télévision de l'AES et la Banque Confédérale d'Investissement et de Développement de l'AES.

C'est très tôt dans la matinée du mardi 23 décembre 2025 que le Président du Faso, Capitaine Ibrahim Traoré, a foulé le sol de Bamako, au Mali, en vue de sa participation, aux cotés de ses paires du Mali et du Niger, à la 2è session du Collège des Chefs d'Etats de l'Alliance des Etats du Sahel(AES), dont les activités ont démarré, lundi 22 décembre 2025, dans la capitale malienne.

A son arrivée, à l'Aéroport international Modibo Keïta de Bamako, le Président du Faso, Ibrahim Traoré, a été accueilli, dans la confraternité, par le Président Malien, le général d'Armée, Assimi Goïta, en présence des membres du gouvernement burkinabè, de délégation étrangère ainsi qu'une très forte communauté de Burkinabè résident en terre malienne.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Après cet étape, le Président du Faso, Ibrahim Traoré, a eu un bref échange au Salon d'honneur avec ses homologie du Niger, le général d'armée, Abdouramane Tiani et du Mali, le général d'armée, Assimi Goïta. Juste à l'issue de l'accueil, les trois Chefs d'Etats, aux pas de course, sont allés inaugurer officiellement successivement la Télévision de l'AES et la Banque Confédérale d'Investissement et de Développement de l'AES (BCID-AES).

Avec l'inauguration de ces deux outils stratégiques, les pays membres de l'Alliance des Etats du Sahel franchissent pan important dans leur marche vers la souveraineté et leur affirmation sur l'échiquier international. Notons que la Banque confédérale a un capital initial de 500 milliards FCFA et se veut être un levier essentiel de financement au service des projets structurants communs, de l'intégration sahélienne et de la souveraineté économique des trois États.

Faire de l'AES un espace commun de partage

Sa vocation est surtout de mobiliser des ressources souveraines et de financer des projets hautement prioritaires tels que les infrastructures routières et le désenclavement, l'agriculture et la sécurité alimentaire, l'énergie et les interconnexions régionales ainsi que l'appui aux projets privés adossés aux priorités nationales. Véritable épine dorsale de la Confédération, la BCID incarne l'ambition collective du Niger, du Mali et du Burkina Faso de reprendre en main leur destin économique et financier, longtemps tributaire des mécanismes de financement extérieurs.

Quant à la Télévision de l'AES, la première à être inaugurée par les Chefs d'Etats, elle constitue également l'un des outils les plus stratégiques dans l'affirmation de la souveraineté informationnelle. La création de cette Télévision s'inscrit, en effet, dans la vision globale des Chefs d'État de la Confédération des États du Sahel, de reprendre le contrôle du narratif communicationnel, dans un contexte où certains médias étrangers tentent d'imposer leurs visions aux peuples de la Confédération, souvent au détriment de leurs intérêts.

Cet outil stratégique vient encore confirmer la détermination des trois chefs d'Etats à faire de l'AES un espace commun de partage des valeurs de dignité, de souveraineté et d'unité. Ce média, dans cette dynamique, contribuera à renforcer le contrôle de l'information et de l'image, au service du peuple sahélien. La Télévision de l'AES a pour Coordinateur général, Salif Sanogo.

Ce vétéran de la presse malienne est un ancien Directeur général de l'Office de Radio et Télévision du Mali(ORTM) et ex Coordinateur de la Cellule de communication de la Présidence de la république du Mali. Et, c'est Sékou Tangara, qui a été désigné Coordinateur adjoint de ladite Télé. Celui-ci est le Directeur délégué d'Africable télévision, depuis 2023.

Au total, l'es inauguration de ces deux outils stratégiques viennent confirmer la détermination des trois Chefs d'Etats à faire de l'AES, un espace commun de partage des valeurs de dignité, de souveraineté et d'unité.