Burkina Faso: Zone de libre-échange de Hainan L'agriculture tropicale de haute qualité, une industrie charnière

La zone de libre-échange de la province insulaire de Hainan s'appuie sur quatre industries importantes que sont l'agriculture tropicale de haute qualité, le tourisme, les industries de hautes technologies et les services modernes.

À l'occasion du lancement officiel de l'opération douanière spéciale du port de libre-échange de Hainan, il sied de souligner les différentes initiatives de promotion du secteur agricole pour booster le développement économique de la province insulaire. Les expériences agricoles réussies sont devenues des piliers essentiels de l'économie de la province. S'appuyant sur la revitalisation rurale, les communautés ont été mobilisées pour valoriser les terres arables.

Le plan d'action triennal (2022-2024) pour le développement et la culture de chaînes industrielles complètes dans l'agriculture tropicale de haute efficacité de la province de Hainan a identifié 17 secteurs majeurs à travers lesquels sont détaillées les missions de développement de chaînes de valeurs.

Ces 17 secteurs comprennent le riz, les cultures maraîchères d'hiver, l'aquaculture, le poulet Wenchang, le caoutchouc naturel, les noix d'arec, l'industrie semencière de Nanfan, la canne à sucre, le poivre, le café, la mangue, le litchi, le fruit du dragon, l'ananas, le melon miel, le durian et le thé, etc. Dans la mise en oeuvre de ce vaste programme ambitieux, toute une série d'initiatives ont été mises en place pour développer les chaînes de valeurs.

Les fruits de ces efforts sont déjà visibles à travers dix marques de produits qui ont conquis toute la Chine. Il s'agit, par exemple, de la Mangue de Hainan, de la Pomme d'eau (Jambose) de Hainan, du fruit du dragon de Hainan, du Café de Hainan, du Poivre de Hainan, de la Patate douce de Hainan, du Melon miel de Hainan, du Litchi de Hainan, du Porc noir de Hainan, du Riz de qualité de Hainan. À cela, il faut ajouter l'arboriculture fruitière qui s'est développée avec l'initiative louable dénommée la « Fenêtre mondiale des fruits tropicaux de Qionghai. »

Grâce à ce projet, près de 700 espèces de fruits tropicaux provenant de plus de 50 pays et régions ont été introduites dans la province. Parmi elles, 420 espèces ont été introduites pour la première fois en Chine et 380 se sont acclimatées avec succès, ce qui a valu à la province le surnom d'« ONU pour les papilles gustatives ».

Symbole d'une coopération agricole concrète et dynamique avec le reste du monde, l'initiative s'est incrustée dans la province à travers un modèle tridimensionnel « entreprise + coopérative + agriculteurs. » Cela a permis d'expérimenter la culture de fruits tropicaux sur une superficie cumulative d'environ 2 667 hectares à travers l'île de Hainan. Le modèle est un cas d'école dans la mesure où il a favorisé la modernisation de l'arboriculture fruitière dans 20 villages et permis à plus de 1 000 foyers d'agriculteurs d'augmenter leurs revenus.

Dans la perspective de renforcer la coopération internationale, le projet envisage la création de plusieurs centres dédiés respectivement aux ressources phytogénétiques de fruits tropicaux, à l'innovation technologique, à la démonstration industrielle, à la coopération et aux échanges internationaux, et à la consommation touristique. À terme, les contributions de ces centres permettront d'améliorer les variétés de fruits tropicaux introduites, le renouvellement des variétés de qualité et la création de variétés compétitives au niveau international.

L'ambition ultime est de faire de ce projet un modèle réussi de revitalisation rurale dans le secteur des fruits tropicaux et de l'implémenter dans les pays membres de l'Initiative « la Ceinture et la Route ».

Le lancement officiel de l'opération douanière spéciale du port franc de Hainan, au-delà des facilités de circulation des marchandises, offre une fenêtre de coopération dynamique et fructueuse dans le secteur agricole. Les entrepreneurs agricoles et les chercheurs de tous les pays auront des opportunités de coopérer avec les différents centres de promotion de l'arboriculture fruitière dans la province de Hainan.

L'Afrique qui dispose d'importantes terres arables a une occasion en or pour s'inspirer de l'expérience de Hainan dans la valorisation du secteur agricole. Déjà, une coopération étroite entre la Chine et des pays africains (Nigéria, République du Congo), dans la culture du manioc a enregistré des résultats tangibles sur le terrain. Elle a permis par exemple d'accroître la productivité du manioc.

Par le biais de l'Institut de recherche de Sanya de l'Académie chinoise des sciences agricoles tropicales, des technologies agricoles sont adaptées en Afrique. Ces cas concrets de coopération dans le secteur de l'agriculture devraient être diversifiés entre les pays africains et la Chine, notamment l'arboriculture fruitière. L'Afrique pourrait s'appuyer sur l'Action de partenariat pour le développement de l'agriculture dans le cadre du FOCAC 2024 pour renforcer ce type de coopération dans le domaine agricole. Les possibilités de partenariat agricole sont disponibles, il faut donc en profiter.