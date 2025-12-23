Cameroun: Incendie au marché OIC de Buea - Des boutiques ravagées juste avant les fêtes de noël

Un événement tragique vient de secouer la capitale de la région du Sud-Ouest à la veille des célébrations de fin d'année. Un violent incendie s'est déclaré au marché de l'OIC à Buea, détruisant plusieurs commerces et plongeant les commerçants dans une détresse profonde alors qu'ils s'apprêtaient à réaliser leurs ventes les plus importantes de la saison.

Le sinistre a éclaté ce mardi 23 décembre 2025, provoquant des dégâts matériels considérables dans cette zone commerciale stratégique. Selon les premiers témoignages recueillis sur place, les flammes ont rapidement progressé d'une boutique à l'autre, menaçant de réduire en cendres une partie importante du marché.

La réponse rapide des secours a toutefois permis d'éviter une catastrophe humaine et urbaine de plus grande ampleur. Les sapeurs pompiers de Buea sont intervenus avec une efficacité remarquable, arrivant sur les lieux assez tôt pour circonscrire le foyer principal.

Malgré la difficulté d'accès à certaines zones du marché et la charge inflammable des marchandises stockées, les soldats du feu ont réussi à éteindre le sinistre, recevant au passage les louanges de la population locale pour leur professionnalisme et leur réactivité. Cette intervention salvatrice a permis de sauver de nombreuses structures environnantes qui étaient directement exposées à la propagation des flammes.

Cet incendie au marche OIC souligne une fois de plus la vulnérabilité des infrastructures marchandes durant la période de forte affluence liée aux fêtes de Noël. Alors que les enquêtes devront déterminer l'origine exacte du feu, les commerçants sinistrés se retrouvent face à une perte totale de leurs investissements à quelques heures du réveillon.

La solidarité commence déjà à s'organiser au sein de la communauté pour soutenir ceux qui ont tout perdu dans ce drame. Cette actualité vient assombrir le climat festif qui régnait jusqu'alors dans la cité, rappelant la nécessité constante de renforcer les mesures de sécurité incendie dans les espaces publics à forte densité.

La gestion de cet incident par les autorités et les services de secours témoigne d'une amélioration notable de la capacité de réponse aux urgences dans la ville. Pour le Cameroun, et plus particulièrement pour les habitants du Sud-Ouest, cet événement tragique met en lumière l'importance d'un équipement moderne pour les corps de secours urbains. Alors que la ville tente de reprendre son souffle, la reconstruction psychologique et matérielle des victimes reste la priorité absolue.

La sécurité incendie dans les marchés populaires demeure un défi majeur pour les municipalités camerounaises afin de garantir la protection des biens et des personnes lors des périodes de grande activité commerciale.