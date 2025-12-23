Sénégal: Ousmane Sonko - 'Je préfère 1 000 PDG qui tirent l'économie à 1 million de politiciens ne faisant que parler'

Diamniadio — Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a dit, mardi, à Diamniadio (ouest), préférer avoir à ses côtés 1 000 présidents-directeurs généraux (PDG) préoccupés par l'économie du pays à "1 million de politiciens" ne faisant rien d'autre que "parler".

"J'aurais préféré avoir 1 000 présidents-directeurs généraux [...] qui tirent l'économie, créent des emplois et tirent le Sénégal vers les sommets que nous souhaitons atteindre que d'avoir 1 million de politiciens qui ne font que parler", a lancé M. Sonko devant un public hilare.

Le Premier ministre, un inspecteur des impôts et des domaines entré dans la vie politique depuis une dizaine d'années, présidait une finale du Gov'Athon, une compétition visant à encourager, par l'innovation, la participation des étudiants, des dirigeants de startups et des chercheurs à la modernisation des services publics.

Il dit être "heureux" d'avoir appris que le lauréat du premier prix du Gov'Athon de l'année dernière est devenu PDG.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

M. Sonko a promis le soutien du gouvernement aux innovations présentées à la finale du concours.

"Vous êtes une priorité absolue pour le gouvernement du Sénégal", a-t-il dit aux finalistes, assurant les candidats de son soutien.

La Primature va assister tous les étudiants, dirigeants de startups et chercheurs ayant pris part au Gov'Athon, a promis Ousmane Sonko.

Les ministères concernés vont fournir "un accompagnement singulier" aux jeunes entrepreneurs, a-t-il dit, adressant ses félicitations au ministre de la Fonction publique du Travail et de la Réforme du service public, Olivier Boucal, pour l'organisation du Gov'Athon 2025.

Huit cent douze projets ont été présentés par les candidats au concours, selon un document des organisateurs de cette compétition.

Cent quatre initiatives ont été "rigoureusement présélectionnées" parmi les 812 présentées par les candidats, ajoute le même document.

Vingt et un projets proposant des "solutions innovantes aux services de l'Administration publique" ont ensuite été sélectionnés pour la finale du Gov'Athon 2025, signale-t-il, ajoutant que "70 thématiques innovantes ont été explorées".