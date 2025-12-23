Sénégal: Un nouveau club ambitionne de vulgariser la pétanque à Kaffrine

Kaffrine — Un nouveau club de pétanque lancé en 2024 nourrit l'ambition de participer au rayonnement de cette discipline sportive dans la région de Kaffrine, en misant sur la structuration de ses instances et la formalisation de ses activités, a indiqué à l'APS son secrétaire, Ousmane Dembélé.

Le "Pétanque Club de Kaffrine" (PCK), créé en 2024 à Kaffrine 2 Sud, regroupe essentiellement des boulistes amateurs de tous âges, hommes et femmes, qui s'entraînent quotidiennement "dans une ambiance conviviale, généralement aux environs de 20 heures", a-t-il expliqué.

"C'est vrai qu'à notre enfance, il existait un club de pétanque à Kaffrine, mais il était tenu par des Libanais. Depuis 2024, nous avons jugé nécessaire de créer ce club entre amis. C'est une première à Kaffrine et notre objectif est de contribuer au développement et au rayonnement de cette discipline sportive", a souligné M. Dembélé.

Les séances d'entraînement du club se déroulent "dans un esprit de partage et de solidarité, avec la participation active des femmes, qui préparent du thé et du café à proximité du terrain, une manière de chauffer et d'encourager les joueurs", a-t-il dit.

Le club ne dispose pas encore d'un terrain réglementaire, comme c'est le cas dans certaines régions du Sénégal, mais grâce aux cotisations, ses membres ont pu aménager un espace de jeu dans le quartier, sans gêner les riverains.

D'une superficie d'environ 4 mètres sur 15, ce terrain est délimité par des poteaux en bois, recouvert de sable mêlé de petits grains noirs et éclairé par une lampe servant de source de lumière pour les entraînements nocturnes.

"Aujourd'hui, notre priorité, c'est la formalisation du club pour devenir une structure professionnelle. Nous avons besoin de formation pour maîtriser les règlements, d'un encadrement technique avec un coach, de licences sportives, afin de pouvoir participer aux compétitions régionales, nationales et internationales à l'avenir", a indiqué le secrétaire du "Pétanque Club de Kaffrine".

Il a fait état de besoins de son club en matériel, notamment des boules, ajoutant que le terrain sur lequel s'entraînent ses membres nécessite aussi d'être viabilisé.

"Pour le moment, le club n'a pas encore adhéré à la Fédération sénégalaise de pétanque, faute de récépissé, mais les procédures administratives sont en cours", a-t-il signalé.

Un bureau exécutif a déjà été mis en place, comprenant un président, un secrétaire général, un trésorier, ainsi qu'une commission féminine, a fait savoir Ousmane Dembélé.

Il a lancé un appel aux filles et fils de Kaffrine, ainsi qu'aux autorités locales, en leur demandant d'accompagner et de soutenir le développement de la pétanque dans la région.

De même a-t-il également invité le public à venir découvrir ce sport "accessible à tous".