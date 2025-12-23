Sénégal: Bassirou Diomaye Faye procède à la pose de la première pierre du LYNAQE de Ziguinchor

Le président de la République a procédé à la pose de la première pierre du Lycée nation-armée pour la qualité et l'équité (LYNAQE) de Ziguinchor, mardi à Sindone, dans la commune d'Adéane, a constaté l'APS.

Le concept des LYNAQE s'inscrit dans la vision des autorités consistant à transformer en profondeur le système éducatif sénégalais.

Selon Bassirou Diomaye Faye, le projet des LYNAQUE, déjà engagé dans plusieurs régions du pays, répond à des impératifs de qualité et d'éthique.

"Le premier impératif est celui de la qualité", a-t-il déclaré, rappelant que la baisse du niveau des élèves et des apprenants dans les écoles, les lycées et les universités est une réalité qu'il convient de corriger.

L'amélioration du niveau des élèves est nécessaire pour renforcer la formation du capital humain, appelé à jouer un rôle central dans la mise en oeuvre de l'Agenda national de transformation, a indiqué le chef de l'Etat.

"Elle est également essentielle pour bâtir un Sénégal souverain, juste, prospère et compétitif à l'échelle de l'Afrique et du monde ", a ajouté le président de la République.

Le second impératif est d'ordre éthique, en accord avec la Nouvelle initiative pour la transformation humaniste de l'éducation (NITHE), qui vise à promouvoir une éducation fondée non seulement sur le savoir et le savoir-faire, mais aussi sur des valeurs, des vertus et des principes, a ajouté le chef de l'État.

Dans le cadre des LYNAQE, le concept armée-nation renvoie, selon lui, à une approche globale consistant à "armer la nation", en particulier la jeunesse avec des outils intellectuels, civiques et moraux nécessaires pour faire face aux défis actuels et futurs.

"L'objectif est de préparer les jeunes générations à assurer la relève et à poursuivre la construction du Sénégal voulu par les autorités", a expliqué le président Faye, appelant à livrer le LYNAQUE de Ziguinchor dans les délais requis.

D'un coût global de 10,107 milliards de francs CFA, le projet de construction du LYNAQE de Ziguinchor est présenté comme une infrastructure éducative moderne destinée à renforcer l'excellence et l'équité dans le système éducatif sénégalais.

Le futur établissement comprendra quatre blocs pédagogiques R+1, une administration, une bibliothèque numérique, un amphithéâtre, un foyer, un réfectoire, une infirmerie, des terrains multisports, un gymnase avec piscine et une centrale solaire.

Le projet intègre également des infrastructures d'hébergement avec deux blocs R+2 pour les filles et deux blocs R+2 pour les garçons, des logements administratifs, des logements pour enseignants, personnel et gardiens, ainsi qu'une chambre de passage pour les enseignants.

Sur le plan des équipements techniques, l'établissement sera doté d'un château d'eau, d'un réseau de 200 m³, de quatre ascenseurs et de parkings intérieurs et extérieurs totalisant 92 places, dont une partie alimentée par un système solaire.