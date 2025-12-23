Sénégal: Football - L'entraîneur de l'AS Kaffrine jette l'éponge

23 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaffrine — Ibrahima Diakhaté, nommé entraîneur de l'AS Kaffrine en août dernier, a déclaré à l'APS avoir démissionné de ce poste en raison des mauvais résultats du club de Ligue 2.

"Je rends mon tablier. J'avais de l'engagement et de la motivation pour le club, mais les choses ont mal tourné. C'est pour cette raison que j'ai décidé de partir de mon propre gré", a expliqué Diakhaté.

En août dernier, il avait signé un contrat de deux ans avec la direction de l'AS Kaffrine.

Ibrahima Sène, le directeur technique de l'AS Kaffrine, a été désigné pour assurer son intérim, a appris l'APS auprès des dirigeants du club.

L'AS Kaffrine a subi de nombreuses défaites au cours de cette saison. Après celle du week-end dernier, contre Diambars FC, 0-3, elle prend la 14e place du championnat de Ligue 2, auquel participent 16 clubs.

Ibrahima Diakhaté dit adresser ses remerciements à Abdoulaye Saydou Sow, le président du club, pour l'assistance dont il a bénéficié de sa part.

